З 2022 року в Україні почнуть закривати пологові будинки: в чому причина

Смертність немовлят в Україні вища, ніж у країнах Євросоюзу / УНІАН

З 2022 року в Україні почнуть закривати пологові будинки. Під закриття підпадуть ті відділення, в яких народжується менше 150 малюків на рік. Так Національна служба здоров'я намагається вплинути на смертність немовлят в Україні.

Чиновники вважають, що якщо пологів мало, лікарі втрачають необхідну практику. За минулий рік в Україні померли 1469 новонароджених, передає ТСН.

Планку в 150 пологів на рік не подолають майже 70 медичних установ.

"З цих 70-30 мають менше 50 пологів на рік. Ми не говоримо про пологові будинки. Ми говоримо про пологові відділення у лікарнях", — пояснила глава НСЗУ Наталія Гусак.

З ними не будуть підписані угоди з Національною службою здоров'я, а це означає, що пологові відділення не отримають фінансування та змушені будуть закритися. А тим, хто залишиться, Національна служба здоров'я з 2022 року обіцяє збільшити тариф за пологи з 10 до 15 тисяч гривень.

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Голова Асоціації неонатологів Тетяна Знаменська вважає, що і 150 пологів замало, щоби тримати кваліфікацію лікарів на найвищому рівні. Це за собою тягне дуже багато помилок професійного характеру.

"У регіонах потрібно залишати (медустанови, - ред.), де 300 пологів і більше на рік", – зазначила вона.

До слова, 300 пологів на рік - це мінімальний показник, при якому можуть працювати пологові будинки в Євросоюзі.

Зазначимо, смертність немовлят в Україні вища, ніж у країнах Євросоюзу.

Як повідомляв Главред, у приватному пологовому будинку в Києві сталася трагедія - загинула новонароджена дівчинка. Судмедекспертиза встановила, що лікар несвоєчасно призначив кесарів розтин, і немовля задихнулося.

Медику вже повідомили про підозру. Жінка, яка втратила дитину, заявила про знущання над нею та малятком в закладі.

Раніше в Тернопільській області батьки також звинуватили медиків у смерті їхньої новонародженої дочки. Немовля померло практично одразу після народження, батьки звинувачують у трагедії медиків.

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