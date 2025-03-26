РФ обладнала нові майданчики для запуску 'Шахедів' по Україні - ЗМІ

За останні місяці Росія вдосконалила тактику дронових атак.

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РФ обладнала нові майданчики для запуску "Шахедів" по Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, defence-ua.com

Коротко:

Ворог випускає рій дронів на один об'єкт

За ніч росіяни можуть запускати по 100-200 безпілотників

Росія обладнала ще три нові майданчики для запуску дронів територією України, що може дозволити ворогу збільшити кількість запущених "Шахедів" під час однієї атаки. Про це йдеться в матеріалі "РБК-Україна".

Як зазначається, за останні місяці Росія вдосконалила тактику дронових атак. Ворог випускає рій дронів (як ударних, так і хибних) на один об'єкт, щоб перевантажити українську протиповітряну оборону.

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При цьому паралельно під час підходу до цілі ці дрони маневрують за висотами - то летять надто високо, то надто низько, внаслідок чого вони зникають з радарів. При цьому за ніч росіяни можуть запускати по 100-200 таких безпілотників. Ці фактори ускладнюють роботу ППО.

За інформацією видання, Росія вже відкрила ще три нові майданчики для запуску БПЛА: усі в районі Приморсько-Ахтарська, додатково до вже семи функціонуючих. Це може дозволити агресору наростити кількість запущених "Шахедів" під час однієї атаки, тобто за один день або ніч.

Як відомо, не всі ворожі дрони летять точно і за правильними координатами, тож вони опосередковано вражають і українські цивільні об'єкти. Хоча достеменно не можна виключати й той факт, що окремі удари мають винятково терористичний характер і спрямовані саме на ураження цивільних будівель.

Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, Главред писав, що російські окупаційні війська в районі Покровська Донецької області використовують тактику малих штурмових груп і намагаються пройти між українськими позиціями.

Нещодавно в ОСУВ Хортиця повідомили, що окупанти активізувалися на Покровському напрямку. Інтенсивність боїв відновилася, проте техніки та особового складу в противника стало менше.

ЗСУ можуть розгортати певні дії в Бєлгородській області, щоб зняти російський тиск на території Курської області.

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