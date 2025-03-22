РФ змінила тактику обстрілів України: експерт попередив про нову загрозу з повітря

Росіяни обирають одну ціль та спрямовують на неї одночасно велику кількість ударних дронів, сказав Братчук.

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Братчук розповів, чим небезпечна нова тактика росіян / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада

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РФ вигадала нову тактику ударів "Шахедами"

Братчук проаналізував російські атаки ударними дронами

Країна-агресор Росія застосовує нову тактику використання ударних безпілотників типу "Шахед" проти України. Тепер ворог атакує масовано ударними дронами, послаблюючи протиповітряну оборону. Про це розповів речник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він пояснив, що раніше Росія запускала десятки "Шахедів" за ніч, атакуючи різні регіони України, але тепер удари зосереджені на конкретних містах. Братчук навів як приклад удари по Одесі, Кропивницькому та Запоріжжю.

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За його словами, росіяни обирають одну ціль та спрямовують на неї одночасно велику кількість ударних дронів. Це створює значне навантаження на систему протиповітряної оборони, а в результаті збільшується кількість ворожих влучань по обʼєктах цивільної інфраструктури.

"Триває процес спроби знищення Української держави з боку Російської Федерації, і, власне, коли особливих успіхів саме на полі бою у росіян немає, вони займаються тим, чим займалися завжди. Це вбивствами мирного населення, руйнуванням нашої країни, її критичної цивільної інфраструктури та енергооб’єктів. Нести максимальні руйнування, максимальну кількість смертей та максимальний терор — головні цілі Росії", — резюмував Братчук.

Shahed / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 22 березня, російські окупанти атакували Запоріжжя великою кількістю ударних дронів типу "Шахед". У місті прогриміли потужні вибухи.

Пізніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що цинічна атака росіян забрала життя цілої родини. За його словами, у лікарні померла тяжко поранена жінка, тіла доньки і тата витягли з-під завалів.

Крім того, ввечері 20 березня російська окупаційна армія завдала масованого дронового удару по передмістю Одеси. У результаті спалахнули сильні пожежі на об'єктах цивільної інфраструктури. Через російські удари відомо про постраждалих, яким надається медична допомога.

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Хто такий Сергій Братчук? Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України. Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі. Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації. Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

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