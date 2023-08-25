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"Виготовили, підвісили на літак, відстріляли": Катков пояснив проблеми РФ з ракетами

Альона Вороніна
25 серпня 2023, 11:26 оновлено 25 серпня, 12:11
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Росія раніше була здатна виготовляти приблизно 40 крилатих ракет за місяць, зараз окупанти масштабували виробництво. Проте з ракетами у них суттєві проблеми.
Российские ракеты, Олег Катков
Катков пояснив проблеми РФ з ракетами/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скрін

Країна-агресорка Росія масштабувала виробництво ракет і намагається випускати їх якомога більше. Раніше загарбники виготовляли близько 40 ракет на місяць, але зараз ця кількість більша.

Проте окупанти зараз використовують ракети у режимі "виготовили – відправили на летовище – підвісили на літак – відстріляли". Про це розповів військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков в інтерв’ю Главреду.

"Якщо брати до уваги дані Міноборони України від початку січня цього року, то там було зазначено про загальний випуск (Росією – ред.) крилатих ракет Х-101, Х-55, "Калібр" в розрізі 40 одиниць на місяць. Після цього були повідомлення про кратне масштабування виробництва. Можливо, ми говоримо зараз об'єктивно про більші цифри. Стосовно кількості, яку виробляють росіяни – питання відкрите, але більше 40 на місяць точно", – зазначив Катков.

У той же час він описав схему, за якою країна-агресорка Росія зараз використовує ракети. Загарбники запускають по Україні "свіжі", щойно виготовлені боєприпаси.

"Росія використовує ракети у режимі "виробили – відправили на летовище – підвісили на літак – відстріляли", і це вже триває з початку року. Тобто вже на початку року за серійними номерами було видно, що ці ракети вироблені у першому кварталі 2023-го року. У другому кварталі, відповідно, були ракети, які були вироблені у другому кварталі. У такому режимі вони і працюють", – пояснив військовий експерт.

Тому, за його словами, Росія припинить бомбити Україну ракетами тільки тоді, коли буде знищене виробництво у Рибінську в РФ й окупанти не зможуть виробляти ракети.

"Принаймні певний час, допоки не відновлять виробництво, бо також треба розуміти, що є певний запас двигунів до цих ракет", – зазначив Катков.

Дивіться інтервʼю Олега Каткова Главреду про військові ресурси Росії:

Хто такий Олег Катков

Військовий експерт, головний редактор військового порталу Defense Express

Ракетні удари РФ по Україні

Нагадаємо, 19 серпня країна-агресорка Росія здійснила ракетний удар по Чернігову, влучивши у центр міста. Внаслідок атаки загинули 7 людей. Серед загиблих – 6-річна дівчинка. Ще одну 12-річну дівчинку терміново доставили в реанімобілі до Києва у важкому стані. Повідомлялося про 180 постраждалих.

Вранці у вівторок, 22 серпня, близько 05:30 країна-агресорка РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок цього було пошкоджено понад 20 приватних будинків та енергетичну інфраструктуру. Постраждав 70-річний чоловік.

Також країна-агресорка РФ вдарила по Дніпру у День Незалежності. Вибухи пролунали близько 02:30. Руйнувань зазнав транспортний об'єкт, також були пошкоджені понад десяток об’єктів. Постраждали 7 людей – троє чоловіків та четверо жінок, від 32 до 55 років. Здебільшого у них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох госпіталізували в стані середньої тяжкості.

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війна в Україні ракета вторгнення Росії ракетний удар Олег Катков
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