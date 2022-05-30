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Побили, але не зламали: окупанти на Херсонщині не змогли змусити українців підкоритися

30 травня 2022, 12:38

Загарбники намагалися провести "перепис населення" в селі Стрілкове Генічеського району. Але натрапили на потужний опір місцевих жителів.

Херсон
Херсонщина героїчно протистоїть будь-яким планам російських окупантів / Фото Суспільне

В селі Стрілкове Генічеського району Херсонської області російські окупанти хотіли провести так званий перепис населення, але у них нічого не вийшло. Місцеві жителі не дали їм свої дані.

Як розповів у Facebook депутат Херсонської облради Сергій Хлань, проти загарбників виступив місцевий 18-річний хлопець.

"У Стрілецькому Генічеського району окупанти хотіли провести свій перепис населення. Хоча місцевий зрадник колаборант Пономарьов із заступником і обманювали людей, що ця інформація для ООН — ніхто в цю брехню не повірив. А місцевий 18-річний хлопець так і сказав, що якщо ви дурні, то не треба робити дурнів з людей", - написав депутат.

За його словами, на сміливого українця нацькували росіян.

"Хлопця побили, але ніхто "не зламався" і своїх даних не дав", — додав Хлань.

"Херсонщина героїчно протистоїть будь-яким планам російських окупантів. Нічого тут у них не виходить і вже не вийде", - додав депутат.

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Звільнення Херсона

Окупований Херсон стане вільним, але для цього потрібен час. Однак питання звільнення нашої землі не буде розтягуватися на рік, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив: щоби звільнити Херсон від російських окупантів, Збройні Сили України не братимуть місто штурмом. Застосовуватиметься така сама тактика, що і при деокупації Київської області.

28 травня українська армія на півдні почала контрнаступ. Як повідомляє оперативне командування Південь, ЗСУ завдали ворогові серйозних втрат.

Ситуація на лінії зіткнення має свою динаміку. Завдяки контрнаступу ЗСУ російським окупантам доводиться займати оборону на невигідних і недообладнаних рубежах.

Експерти Інституту вивчення війни кажуть, що контрнаступ українських військових на півдні України зриває плани Росії контролювати окуповані території. Загарбникам буде важко посилити оборону на південному напрямку. Українські контратаки потенційно змусять Росію перекинути підкріплення в Херсонську область.

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