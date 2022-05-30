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ЗСУ рознесли на Півдні майже три десятки одиниць ворожої техніки та командний пункт

30 травня 2022, 07:06

Захисники України знищили за добу шість танків Т-62, дві реактивні системи залпового вогню Град, три самохідних гаубиці Мста-С, три одиниці броньованої техніки.

ВСУ, війна
Обстановка на південному напрямку динамічна й напружена / Фото Reuters

На Півдні українські військові знищили 67 окупантів і 27 одиниць ворожої техніки. Також були ліквідовані пункт управління безпілотними розвідниками і командний пункт одного з ворожих підрозділів.

Як повідомляє у Facebook Оперативне командування Південь, обстановка на південному напрямку динамічна і напружена. Ворог продовжує підтягувати резерви і облаштовувати оборонні рубежі в Херсонській області.

Неподалік Херсона триває вивантаження техніки: близько 120 одиниць Т-62 і БМП-2 протягом декількох днів накопичено для посилення ворожих позицій. У районі Нової Каховки та Степанівки обладнано танкові позиції.

Водночас наші підрозділи продовжують наступальні дії та заходи щодо сковування та недопущення переміщення резервів.

"Повітряна розвідка за допомогою БПЛА Орлан-10 обернулася для окупантів його втратою. Тоді були застосовані гелікоптери Мі-8, за допомогою яких противник розвідував наші позиції та намагався їх атакувати", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби ворог накривав артилерійським вогнем Миколаїв. Під обстріл потрапила промислова інфраструктура, дитячий спортивний комплекс, житлові квартали і торгові точки. Одна людина загинула, також серед цивільного населення є поранені.

Захисники України за добу 29 травня знищили 67 окупантів, шість танків Т-62, дві реактивні системи залпового вогню Град, три самохідних гаубиці Мста-С, три одиниці броньованої та 13 – автомобільної техніки.

Також знищено пункт управління безпілотними розвідниками та командний пункт одного з ворожих підрозділів.

Контрнаступ на Півдні

28 травня українська армія на Півдні почала контрнаступ. Як повідомляє оперативне командування Південь, ЗСУ завдали ворогові серйозних втрат.

Повідомляється, що ситуація на лінії зіткнення має свою динаміку. Завдяки контрнаступу ЗСУ російським окупантам доводиться займати оборону на невигідних недообладнаних рубежах.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Росія поспішає обладнати позиції, побудувати військові бази та закріпитися на Херсонщині. Але для того, щоби побудувати військові бази, потрібно багато часу – рахунок йде на роки. Тому окупанти не встигнуть цього зробити. А позиції, які вони встигнуть обладнати, не стануть перепоною для ЗСУ – українські військові зможуть вибити загарбників з області за допомогою зброї від західних партнерів.

Експерти Інституту вивчення війни кажуть, що контрнаступ українських військових на Півдні України зриває плани Росії контролювати окуповані території. Загарбникам буде важко посилити оборону на південному напрямку. Українські контратаки потенційно змусять Росію перекинути підкріплення в Херсонську область.

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