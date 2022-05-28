Окупанти перенесли дату псевдореферендуму в Херсоні: в чому причина

Окупаційна влада Херсонської області відклала "референдум" / Оленка Краснокутська / Facebook

Колаборанти захопленої російськими військами Херсонської області вкотре перенесли терміни проведення псевдорефендуму з "приєднання" до РФ, пише Reuters.

"Заступник голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області Кирило Стремоусов оцінив ймовірність "референдуму" про приєднання до РФ. Він зізнався, що через триваючі бойові дії питання несвоєчасне.

"До осені цього не станеться. Ми готуємо адміністративну систему, а потім ближче до наступного року подивимося, як йдуть справи", – заявив колаборант.

Ще кілька тижнів тому він розповів пропагандистам РФ, що попросить Путіна включити окуповану Херсонську область до складу Росії до кінця 2022 року. Тоді Стремоусов запевняв, що "референдумів не буде".

Звільнення Херсона

Окупований Херсон стане вільним, але для цього потрібен час. Однак питання звільнення нашої землі не буде розтягуватися на рік, заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив: звільнити Херсон від російських окупантів, Збройні Сили України не братимуть місто штурмом. Застосовуватиметься та ж тактика, що і при деокупації Київської області.

Генерал-майор Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва на початку повномасштабної військової російської агресії, розповів, що бійцям ВСУ під силу звільнити від окупантів Херсон і селище Снигиревка в Миколаївській області ‒ але процес цей буде дуже непростий. Генерал каже, що на вищевказаних ділянках було втрачено оперативно-тактичний час, що і дозволило росіянам зайти на них і окопатися.

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