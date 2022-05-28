УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Окупанти несуть суттєві втрати: ЗСУ пішли в контрнаступ на Півдні

28 травня 2022, 17:41

Російські загарбники атакували Миколаїв реактивними системами залпового вогню.

військові РФ, окупанти
Військові РФ / УНІАН

28 травня українська армія на півдні здійснила контрнаступ. Як повідомляє оперативне командування Південь, ЗСУ завдали ворогові серйозних втрат.

Повідомляється, що ситуація на лінії зіткнення має свою динаміку. Завдяки контрнаступу ЗСУ російським окупантам доводиться займати оборону на невигідних недообладнаних рубежах.

"В даний час бойові дії на південному напрямку тривають. Російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру. Ворог б'є по населених пунктах уздовж адмінкордону Миколаївської та Херсонської областей", - йдеться в повідомленні оперативного командування Південь.

Окупанти атакують Миколаїв

Російські загарбники атакували Миколаїв реактивними системами залпового вогню. Оперативне командування Південь підкреслило, що ворог через відчай намагається боляче вжалити.

"На тимчасово окупованій території Херсонської області ворог повністю заблокував шляхи виїзду на підконтрольні Україні території. Російські окупанти перевіряють автомобілі, на яких місцеві жителі намагаються виїхати з окупованих територій", - йдеться в повідомленні.

Ворог ретельно фільтрує автомобілі і повертає назад.

"Не отримавши позитивну реакцію світової спільноти на свою заяву про нібито готовність створення гуманітарних коридорів для виведення цивільних суден із заблокованих портів України, рашисти продовжують блокаду", - додали військові.

читайте такожСитуація на фронті "ахова": Україна втратила здатність бити по тилах окупантів-Арестович

Дивіться онлайн новини Херсон

Війна Росії проти України

Росія в другій половині квітня оголосила про нібито другий етап своєї війни проти України. Заступник командувача військами Центрального військового округу Рустам Міннекаєв заявив, що Москва збирається окупувати весь Донбас, південні області України і прорубати коридор в захоплену Автономну Республіку Крим.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович припускає, що вже у середині червня ЗСУ можуть піти в контрнаступ на війська РФ. Українська армія чекає отримання важкого озброєння від західного світу. Зброя в потрібних кількостях може з'явитися до кінця травня - початку червня. Тоді армія України плануватиме військову операцію.

Сили оборони України продовжують успішні контрнаступні дії в Харківській області. На півночі регіону українські війська звільнили низку населених пунктів. Військові 227-го батальйону 127-ї бригади територіальної оборони 15 травня заявили, що дійшли до ділянки державного кордону з РФ.

Читайте також:

війна в Україні ЗСУ Херсонська область війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:49

Де та коли дивитися другий міжнародний благодійний телемарафон Save Ukraine — #StopWar

17:41

Окупанти несуть суттєві втрати: ЗСУ пішли в контрнаступ на ПівдніВідео

17:27

Тільки не починай: самі нестерпні колишні за знаком зодіаку

17:04

Мінська-3 не буде, або як Німеччина і Франція не вивчили урокиПогляд

17:03

5-місячній доньці Романа Сасанчина потрібна операція - дівчинці діагностували гемангіому

Реклама
17:03

Ціни на газ для населення: в Україні зробили важливу заявуВідео

16:42

Росія може обстріляти Білорусь та влаштувати повалення Лукашенка - InformNapalmВідео

16:30

"Це їй зробить боляче": дочка Сніжани Єгорової назвала краще покарання для матері-зрадниці

16:20

Дочка Заворотнюк вперше розповіла про лікування матері

16:15

Путін хоче переговорів з Україною: Макрон і Шольц зажадали від президента РФ вивести військаВідео

16:06

Гороскоп на червень 2022 року для Левів: великий прибуток, сюрприз на роботі й любовний трикутникВідео

15:53

"Ми не візьмемо їх до складу України": Данілов висловився про часті "хлопки" в Бєлгороді і Курську

15:49

"Поступки територіями" в обмін на завершення війни з РФ: Подоляк різко відповів на ініціативиВідео

15:42

Молодик в травні 2022: що потрібно робити, щоб не накликати біду і залучити в дім удачу

15:39

Розгорнули назад: Порошенка вдруге не випустили з УкраїниВідео

15:04

Простий і дуже корисний салат з 3 інгредієнтів: смачний рецепт за 5 хвилинВідео

15:04

Прикмети на 29 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14:48

"Референдуми" в окупації і війна в Україні до кінця 2022 року: в ГУР розкрили плани Путіна

14:38

Зґвалтували і вкололи невідомий препарат: українські військові розповіли про тортури в полоні РосіїВідео

14:23

Франкенштейни з Кремля: як за допомогою біолабораторій Путін розлюднює СШАПогляд

Реклама
14:15

Бійці ЗСУ вдало обкатали французькі "Цезарі": 155-мм снаряди впали на голови окупантівВідео

14:03

Порошенко вдруге намагається перетнути кордон з Польщею - ЗМІВідео

13:50

"З дитинства мріяла стати десантником": красуня Ольга стала "очима" української артилеріїВідео

13:49

Потужна допомога ЗСУ: США відправлять Україні РСЗВ HIMARS з дальністю пуску до 300 км – WSJ

13:47

Зеленський розповів, якою бачить перемогу у війні та що буде з Кримом і Донбасом

13:10

У Росії був чемпіоном, а в Україні став добривом: ЗСУ ліквідували окупанта-пейнтболістаВідео

13:08

Ефект бумерангу в дії: солдати РФ почали масово гвалтувати росіянок в Бєлгородській областіВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 29 травня 2022: Левам – успіх і гроші, Водоліям - підказки долі

12:45

За крейсером "Москва" підуть інші кораблі: Україна отримує протикорабельні ракети HarpoonВідео

12:23

"Вбити українських дітей": Подоляк розповів, як Мединський проговорився про мету "спецоперації"

12:19

Україна воюватиме з Росією до переможного фіналу: Подоляк назвав наслідки бездіяльності Заходу

11:55

Парк артилерії поповнюється: в Україну надійшли американські САУ М109

11:51

На Росію очікує розпад, а Путіна прибере саме життя: Данілов закликав позбавити країну ядерної зброїВідео

11:43

Ненависть до Пугачової і Галкіна в РФ досягла апогею: Примадонну хочуть позбавити громадянства

11:36

Чому ті, що вижили в Маріуполі, хочуть повернутися додомуПогляд

11:07

Армія РФ форсуватиме Сіверський Донець, щоб рушити на Слов'янськ і Краматорськ - розвідка БританіїВідео

11:04

Окупанти заблокували в'їзд і виїзд з Херсонської областіВідео

10:34

"Путін не може зазнати поразки!": Соловйов істерить через домовленості Зеленського і БайденаВідео

10:29

"Думають, що вони не на війні": Ходорковський назвав головну помилку Заходу щодо ПутінаВідео

09:40

ЗСУ відтіснили окупантів на Луганщині, пошкоджено міст між Сєвєродонецьком та ЛисичанськомВідео

Реклама
09:37

Понад 20 старших російських офіцерів вирушили в пекло: ЗСУ знищили командний пункт окупантівВідео

09:18

Чому Україні зарано радіти альтернативі ЄС від ВеликобританіїПогляд

09:10

Потужні вибухи та пожежа в Миколаєві, небо затягнуло чорним димом - перші подробиціВідео

09:04

"Я просто хотів насолити цим оркам": житель Херсонщини вкрав "УРАЛ" у окупантів і передав його ЗСУВідео

08:51

"Класика" роспропаганди: у РФ відродили фейк про "візитівку Яроша"Відео

08:27

Відпрацювала артилерія ЗСУ: десантники з Іваново достроково закінчили "спецоперацію" в УкраїніВідео

08:21

Пропагандисти РФ зробили дитину символом війни в Україні, але зганьбилися, переплутавши прапори

07:38

Надії поки немає: у Пентагоні оцінили шанси на проведення мирних переговорів між Україною та РФ

07:15

Окупація Херсона: відомий легкоатлет розповів, як росіяни рознесли вокзал і погрожували магазинамВідео

06:42

ЗСУ за добу приземлили три ворожі цілі - літак Су-35, гелікоптер Ка-52 і безпілотник Орлан-10Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти