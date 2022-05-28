Окупанти несуть суттєві втрати: ЗСУ пішли в контрнаступ на Півдні

Військові РФ / УНІАН

28 травня українська армія на півдні здійснила контрнаступ. Як повідомляє оперативне командування Південь, ЗСУ завдали ворогові серйозних втрат.

Повідомляється, що ситуація на лінії зіткнення має свою динаміку. Завдяки контрнаступу ЗСУ російським окупантам доводиться займати оборону на невигідних недообладнаних рубежах.

"В даний час бойові дії на південному напрямку тривають. Російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру. Ворог б'є по населених пунктах уздовж адмінкордону Миколаївської та Херсонської областей", - йдеться в повідомленні оперативного командування Південь.

Окупанти атакують Миколаїв

Російські загарбники атакували Миколаїв реактивними системами залпового вогню. Оперативне командування Південь підкреслило, що ворог через відчай намагається боляче вжалити.

"На тимчасово окупованій території Херсонської області ворог повністю заблокував шляхи виїзду на підконтрольні Україні території. Російські окупанти перевіряють автомобілі, на яких місцеві жителі намагаються виїхати з окупованих територій", - йдеться в повідомленні.

Ворог ретельно фільтрує автомобілі і повертає назад.

"Не отримавши позитивну реакцію світової спільноти на свою заяву про нібито готовність створення гуманітарних коридорів для виведення цивільних суден із заблокованих портів України, рашисти продовжують блокаду", - додали військові.

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Війна Росії проти України

Росія в другій половині квітня оголосила про нібито другий етап своєї війни проти України. Заступник командувача військами Центрального військового округу Рустам Міннекаєв заявив, що Москва збирається окупувати весь Донбас, південні області України і прорубати коридор в захоплену Автономну Республіку Крим.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович припускає, що вже у середині червня ЗСУ можуть піти в контрнаступ на війська РФ. Українська армія чекає отримання важкого озброєння від західного світу. Зброя в потрібних кількостях може з'явитися до кінця травня - початку червня. Тоді армія України плануватиме військову операцію.

Сили оборони України продовжують успішні контрнаступні дії в Харківській області. На півночі регіону українські війська звільнили низку населених пунктів. Військові 227-го батальйону 127-ї бригади територіальної оборони 15 травня заявили, що дійшли до ділянки державного кордону з РФ.

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