Графік вимкнення електроенергії на 10 липня: годин зі світлом буде більше

В Укренерго зазначають, що у різні години доби світло вимикатимуть за графіками для двох і трьох черг одночасно.

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Графіки вимкнення світла на 10 липня / Колаж: Главред, фото: pixabay

В Україні у середу, 10 липня, протягом всього дня будуть діяти графіки погодинних вимкнень електроенергії. Енергетики прогнозують, що годин зі світлом стане трохи більше. Про це повідомляє Укренерго.

У період з 01:00 до 06:00 і з 10:00 до 13:00 будуть застосовані графіки вимкнень в обсязі двох черг одночасно. В інші години доби світло вимикатимуть у трьох черг одночасно.

"Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", - йдеться у повідомленні. відео дня

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла та ситуація з енергетикою в Україні

Нагадаємо, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що ситуація з електропостачанням в Україні покращиться в серпні завдяки плановим ремонтам енергоблоків атомних електростанцій та зміні погодних умов.

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко прогнозує, що відключення світла взимку за базовим сценарієм триватимуть 12 годин на добу.

Голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький зазначив, що у деяких регіонах України планують скасувати відключення електропостачання. Це стосується територій, які перебувають біля лінії фронту.

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