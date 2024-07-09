УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Графік вимкнення електроенергії на 10 липня: годин зі світлом буде більше

Ангеліна Підвисоцька
9 липня 2024, 20:37
67
В Укренерго зазначають, що у різні години доби світло вимикатимуть за графіками для двох і трьох черг одночасно.
свет, отключение света
Графіки вимкнення світла на 10 липня / Колаж: Главред, фото: pixabay

В Україні у середу, 10 липня, протягом всього дня будуть діяти графіки погодинних вимкнень електроенергії. Енергетики прогнозують, що годин зі світлом стане трохи більше. Про це повідомляє Укренерго.

У період з 01:00 до 06:00 і з 10:00 до 13:00 будуть застосовані графіки вимкнень в обсязі двох черг одночасно. В інші години доби світло вимикатимуть у трьох черг одночасно.

"Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Графік вимкнення електроенергії на 10 липня: годин зі світлом буде більше
Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла та ситуація з енергетикою в Україні

Нагадаємо, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що ситуація з електропостачанням в Україні покращиться в серпні завдяки плановим ремонтам енергоблоків атомних електростанцій та зміні погодних умов.

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко прогнозує, що відключення світла взимку за базовим сценарієм триватимуть 12 годин на добу.

Голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький зазначив, що у деяких регіонах України планують скасувати відключення електропостачання. Це стосується територій, які перебувають біля лінії фронту.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свет Укренерго відключення відключення світла
Реклама

Головне за день

Дозвіл на удари по енергетиці РФ: конгресмен назвав очікування від саміту НАТО

Дозвіл на удари по енергетиці РФ: конгресмен назвав очікування від саміту НАТО

21:39 Політика
Росія намагалася саботувати засідання Радбезу ООН, Кислиця вказав Небензі "місце"

Росія намагалася саботувати засідання Радбезу ООН, Кислиця вказав Небензі "місце"

21:02 Україна
Графік вимкнення електроенергії на 10 липня: годин зі світлом буде більше

Графік вимкнення електроенергії на 10 липня: годин зі світлом буде більше

20:37 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Валерія Леонтьєва виганяють із РФ - що сталося 4606

Валерія Леонтьєва виганяють із РФ - що сталося

РФ обрала нові цілі: українців попередили про загрозу масованого удару 2201

РФ обрала нові цілі: українців попередили про загрозу масованого удару

Вони атакували Охматдит : відомі імена пілотів, які вдарили по дітях 1499

Вони атакували "Охматдит": відомі імена пілотів, які вдарили по дітях

Орбан написав таємного листа керівництву ЄС і розкрив плани Путіна щодо України 1448

Орбан написав таємного листа керівництву ЄС і розкрив плани Путіна щодо України

Останні новини

21:39

Дозвіл на удари по енергетиці РФ: конгресмен назвав очікування від саміту НАТО

21:15

Більшість робить помилку: як полити рослини у спеку і не залишитись без врожаюВідео

21:08

Росіяни святкують удар по дітях і вимагають ще - СтерненкоВідеоблоги

21:02

Росія намагалася саботувати засідання Радбезу ООН, Кислиця вказав Небензі "місце"Відео

20:37

Графік вимкнення електроенергії на 10 липня: годин зі світлом буде більше

Ангари для літаків не вирішать проблеми з БПЛА, Україні потрібні ППО та РЕБ - КрамаровАнгари для літаків не вирішать проблеми з БПЛА, Україні потрібні ППО та РЕБ - Крамаров
20:30

Відомий шоумен погризся із "супермамою" через "мир за будь-яку ціну"Фото

20:09

За хвилини і без спеціальних засобів: як зробити, щоб взуття не натиралоВідео

19:59

Ні співчуття, ні засудження РФ: "цікава" реакція Орбана на удар по Охматдиті

19:27

Литимуть грозові дощі: яким регіонам слід чекати негоду

Реклама
19:10

Російська пропаганда зганьбилася заявою про удар по ОхматдитуПогляд

19:09

Не тільки для їжі: як можна використати звичайні виделки - неймовірний лайфхакВідео

19:06

Китай відзначився "порожньою" реакцією на удар Росії по Охматдиту

18:58

Орхідеї та мирні лілії будуть квітнути цілий рік: розкрито секрет квітучих вітрин

18:49

Будуть свіжі овочі весь рік: кухар поділився секретом, як можна заморозити кабачки

18:46

У Леоніда Каневського виявили ракову пухлину - ЗМІ

18:22

"Хороша росіянка" Латиніна запропонувала обстрілювати Україну вночі - менше жертвФото

18:20

Одразу дві країни: Макрон назвав головних противників вступу України до НАТО

18:06

Орбан поплатиться за "шоу" з Путіним: у ЄС готують радикальний крок - ЗМІ

17:36

Домашній кавун може перестати рости: що обов'язково слід зробити з плодами

17:23

Наступні атаки РФ можуть бути такими ж: названа нова тактика ворога

Реклама
17:18

Національна премія Global Teacher Prize Ukraine вдруге обере найталановитішого вихователя у спеціальній номінації "Дошкілля"

17:15

З Угорщини мчить допомога після удару РФ: головний опонент Орбана їде до Києва

17:03

Брат, сестра і мама: російська ракета вбила сім'ю маленького каратистаФотоВідео

17:01

В NYT дали прогноз, скільки територій України зможе захопити РФ у найближчі дні

16:47

За кілька тижнів ситуація зі світлом кардинально зміниться: що кажуть у Кабміні

16:19

Вони атакували "Охматдит": відомі імена пілотів, які вдарили по дітях

16:11

Елтон Джон випорожнився просто в магазині у Франції

16:06

Буде свіжим в рази довше: що відразу потрібно зробити з хлібом після покупки

15:55

Держава повністю відбудує "Охматдит": роботи починаються вже зараз - Шмигаль

15:51

Накриє низка невдач і проблем: що не можна робити з водою 10 липня - прикмети

15:33

Дочка путіністки Доліної товстішає з кожним днем

15:28

"Ймовірно, російська ракета" - в ООН сумніваються, чи РФ вдарила по Охматдиту

15:21

Що означає "сльота": яку помилку часто роблять у цьому словіВідео

15:21

Смак буде жахливим: в якій каструлі категорично не можна варити варення

15:12

Удари по військовому аеродрому, підстанціях і нафтобазі РФ: деталі атаки СБУ і ГУР

14:35

Олімпіада-2024: хто представлятиме Україну, в яких видах, чому варто дивитись

14:30

Україна закликає позбавити Москву місця члена Радбезу ООН - Кислиця

14:23

Не так одрозначно: що насправді означає логотип "Adidas" - приховане послання

14:19

"Шахеди" стало важче виявляти: офіцер резерву ЗСУ описав нову хитрість РФ

14:06

Повалій, Тодоренко і Лорак боягузливо промовчали про російський теракт в Охматдиті, а Соломко постить відео з РФ

Реклама
14:05

Польща може збивати ракети РФ над Україною: у Держдепі зробили заяву

14:01

Сирський пообіцяв помститися за удар по дитячій лікарні Охматдит

13:57

РФ навмисно вдарила по "Охматдиту" ракетою Х-101: в СБУ озвучили доказиФото

13:42

Співак-військовий Андрій Хливнюк помстився окупантам за ОхматдитФото

13:31

Як зробити, щоб плита не бруднилася - рішення є у вашого чоловіка

13:23

Північна Корея відправила в РФ своїх елітних військових - для чого

13:20

"Величезне розчарування": Зеленський відреагував на обійми прем'єра Індії та Путіна

13:07

У Києві зросла кількість жертв удару РФ: в "Охматдиті" завершено розбір завалів

12:50

Лікар Байдена сказав, чи хворий президент США

12:43

Гнів Гваделупе: що думає мама Джей Ло про її проблеми з Беном Аффлеком

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти