З центру зайнятості на війну: у Міноборони розповіли про нову ініціативу

В Україні можуть почати відправляти на війну через центри зайнятості. Таку ініціативу розглядають в рамках удосконалення системи рекрутингу до лав Збройних сил. Про це повідомляє Міністерство оборони України.
У відомстві стверджують, що розміщення вакансій, які військові частини залишають на відомих платформах для пошуку роботи, допоможе зробити рекрутинг більш ефективним.
"Ми продовжуємо розвивати проект рекрутингу в Сили оборони України. За два місяці його реалізації маємо понад 40 тисяч відгуків від громадян на вакансії, які пропонуються на чотирьох партнерських платформах", - йдеться в повідомленні.відео дня
Ці вакансії планують пропонувати в кожному регіоні України. В першу чергу це стосується небойових спеціальностей, які забезпечують повноцінне функціонування і підтримку в тилу. Надалі здійснюватиметься підбір та професійне навчання кандидатів за спеціальностями під замовлення Сил оборони України.
Законопроект про мобілізацію
Раніше у ВР розповіли про можливі зміни в законопроекті про мобілізацію. З проекту закону можуть виключити пункти про відправку повісток по електронній пошті і відстрочення нардепам, кажуть в комітеті.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що законопроект про мобілізацію повертають на доопрацювання уряду. ВР повертає законопроект уряду, щоб його допрацювали. Також Кабміну передадуть пропозиції, напрацьовані на комітеті і в робочих групах.
Як раніше повідомлялося, у ВР сказали, Чому законопроект про мобілізацію повернули уряду. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що рішення повернути законопроект про мобілізацію Кабінету Міністрів України, щоб його допрацювали, було спільною позицією парламенту, уряду і військового керівництва.
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