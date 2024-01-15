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З центру зайнятості на війну: у Міноборони розповіли про нову ініціативу

Ангеліна Підвисоцька
15 січня 2024, 23:04
Відомство хоче зробити більш ефективним рекрутинг до лав Збройних сил.
В Україні розширять права ТЦК
В Україні можуть почати відправляти на війну через Центри зайнятості / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні можуть почати відправляти на війну через центри зайнятості. Таку ініціативу розглядають в рамках удосконалення системи рекрутингу до лав Збройних сил. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

У відомстві стверджують, що розміщення вакансій, які військові частини залишають на відомих платформах для пошуку роботи, допоможе зробити рекрутинг більш ефективним.

"Ми продовжуємо розвивати проект рекрутингу в Сили оборони України. За два місяці його реалізації маємо понад 40 тисяч відгуків від громадян на вакансії, які пропонуються на чотирьох партнерських платформах", - йдеться в повідомленні.

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Ці вакансії планують пропонувати в кожному регіоні України. В першу чергу це стосується небойових спеціальностей, які забезпечують повноцінне функціонування і підтримку в тилу. Надалі здійснюватиметься підбір та професійне навчання кандидатів за спеціальностями під замовлення Сил оборони України.

Законопроект про мобілізацію

Раніше у ВР розповіли про можливі зміни в законопроекті про мобілізацію. З проекту закону можуть виключити пункти про відправку повісток по електронній пошті і відстрочення нардепам, кажуть в комітеті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що законопроект про мобілізацію повертають на доопрацювання уряду. ВР повертає законопроект уряду, щоб його допрацювали. Також Кабміну передадуть пропозиції, напрацьовані на комітеті і в робочих групах.

Як раніше повідомлялося, у ВР сказали, Чому законопроект про мобілізацію повернули уряду. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що рішення повернути законопроект про мобілізацію Кабінету Міністрів України, щоб його допрацювали, було спільною позицією парламенту, уряду і військового керівництва.

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