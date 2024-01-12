Буде відстрочка від мобілізації: що пропонує чоловікам влада на Прикарпатті

Українці, які живуть в Івано-Франківській області, можуть отримати відстрочку від мобілізації та ще й отримуватимуть гроші. Але для цього потрібно буде допомагати військовим. Про це заявив заступник голови Івано-Франківської ОВА Вадим Созоник.
Чоловікам навіть не обов'язково мати якийсь певний фах, адже мова йде про будівництво фортифікаційних споруд. Будувати їх потрібно буде в Донецькій області.
Люди, які погодяться на таку роботу, отримуватимуть зарплату у розмірі 20 тисяч гривень.
"Ті, хто погодять допомогти з будівництвом оборонних споруд, отримають відстрочку від призову на період будівництва", - йдеться у повідомленні.
Загалом в області хочуть набрати 300 людей. Їх забезпечать житлом та харчуванням.
Законопроект про мобілізацію в Україні
Нагадаємо, до Верховної Ради України було внесено п'ять різних версій законопроекту щодо змін у системі мобілізації. Комітет парламенту з національної безпеки 9 січня повинен був прийняти рішення по документу.
Однак 10 січня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив у Верховній Раді, що в четвер, 11 січня, депутати повинні розглянути законопроект про мобілізацію в першому читанні з урахуванням рекомендацій Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Також пізніше політичний експерт Мілан Леліч прокоментував перипетії щодо нового законопроєкту. Він зазначив, що у владі хочуть запропонувати "м'яку" мобілізацію. Леліч прокоментував те, як у владі України намагаються вирішити проблему мобілізації, які законодавчі нововведення можуть виникнути, і які цілі може переслідувати новий закон.
Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що законопроєкт про мобілізацію повертають на доопрацювання уряду. Також Кабміну передадуть пропозиції, напрацьовані на комітеті та у робочих групах.
Інші новини:
- Законопроєкт про мобілізацію повертають на доопрацювання уряду: деталі
- "Загальна позиція всіх": у ВР сказали, чому законопроєкт про мобілізацію повернули уряду
- Міноборони підготувало нову редакцію законопроекту про мобілізацію