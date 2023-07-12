У НАТО назвали сценарій, коли Україну не приймуть в Альянс

Столтенберг пояснив, що у випадку розвитку лише одного сценарію, НАТО навіть не розглядатиме питання про вступ України в Альянс.

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В НАТО назвали сценарій, коли Україну не приймуть в НАТО / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Україну можуть не прийняти у НАТО. ЇЇ вступ в Альянс навіть не будуть обговорювати, якщо Україна не переможе у війні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції із Володимиром Зеленським.

"Найбільш термінове завдання полягає у тому, аби забезпечити здобуття Україною перемоги. Бо, якщо Україна не переможе, тоді питання членства взагалі не обговорюватиметься", - сказав Столтенберг.

Водночас він додав, що НАТО працює над забезпеченням достатньої кількості озброєння для України.

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Зокрема, Франція готова передати далекобійні крилаті ракети, Німеччина - системи ППО та бронемашини, США - боєприпаси.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Нагадаємо, Зеленський прилетів до Вільнюса на саміт НАТО зі своєю командою і несподіваним гостем. Разом з ним на саміт прибула і перша леді України Олена Зеленська.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг 11 липня заявив, що Україна стане членом НАТО, вимогу про ПДЧ скасовано. Однак запрошення на вступ держава отримає після виконання деяких умов.

Посол Литви в НАТО Дейвадас Матуленіс заявляв, що Україна не отримає запрошення до НАТО у Вільнюсі. Він стверджував, що буде встановлена набагато чіткіша процедура щодо вступу України.

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