Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Є просування: РФ готується до штурму одразу на двох напрямках - деталі

Марія Николишин
12 листопада 2024, 02:00
241
Зараз ворог намагається наступати малими піхотними групами.
Є просування: РФ готується до штурму одразу на двох напрямках - деталі
РФ готує штурм / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Ключові тези із заяви:

  • РФ накопичує резерви на двох напрямках
  • На Торецькому напрямку кількість штурмів збільшилася
  • На всіх напрямках росіяни застосовують авіацію

У районі Часового Яру та на Сіверському напрямку армія країни-агресора Росії збирає сили та накопичують резерви. Ймовірно, кількість активних боїв і штурмів на цих напрямках незабаром відновиться. Про це повідомила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону.

"На Торецькому напрямку кількість штурмів збільшилася. А у районі Часового Яру і на Сіверському напрямку досі залишається тенденція до того, що кількість штурмів зменшується. Наприклад, на Сіверському напрямку за минулу добу був усього один штурм", - сказала вона.

відео дня

За її словами, у росіян є просування на Торецькому напрямку.

"Ми бачимо, що на Торецькому напрямку знову відновилася динамічна ситуація. Зараз ворог намагається наступати малими піхотними групами, як і раніше. За минулу добу було 16 штурмів. І протягом минулої доби майже 90 осіб було знищено або поранено у самому Торецьку", - зазначила речниця.

Бобовнікова також зауважила, що на всіх трьох напрямках, що знаходяться у зоні відповідальності ОТУ "Луганськ", росіяни застосовують авіацію.

Є просування: РФ готується до штурму одразу на двох напрямках - деталі
Часів Яр / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, російські окупанти просуваються на фронті. До Дніпропетровської області залишилось 9 кілометрів.

У зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомили, що впродовж доби противник завдав артилерійських обстрілів по населених пунктах Рясне, Басівка, Новодмитрівка, Покровка, Павлівка, Олександрія, Кам’янецька Слобода, Біловоди, Миропілля, Дмитрівка Сумської області; Тимофіївка Харківської області.

Крім того, попри складну ситуацію вздовж усієї лінії фронту Силам оборони України вдається контратакувати ворога. Так на днях ЗСУ повернули контроль над окремими ділянками на Лиманському напрямку.

Читайте також:

Що таке ОТУ "Луганськ"?

Оперативно-тактичне угруповання "Луганськ" (скорочено - ОТУ "Луганськ") - угруповання українського війська та район його дій в рамках війни на Сході України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Часів Яр війна Росії та України Фронт
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Можуть полетіти понад 100 ракет, РФ хоче знищити розподільчі потужності АЕС - Коваленко

Можуть полетіти понад 100 ракет, РФ хоче знищити розподільчі потужності АЕС - Коваленко

02:08Україна
Путін наказав повернути Курську область до 20 січня: ЗМІ назвали важливу причину

Путін наказав повернути Курську область до 20 січня: ЗМІ назвали важливу причину

00:56Світ
Корупція у МСЕК: вже відомо, скільки прокурорів в Україні мають інвалідність

Корупція у МСЕК: вже відомо, скільки прокурорів в Україні мають інвалідність

00:00Україна
Реклама

Популярне

Більше
Влупив майже 9-бальний шторм: Україна під атакою сильної магнітної бурі

Влупив майже 9-бальний шторм: Україна під атакою сильної магнітної бурі

Росіяни рвуть і метають: Валерій Меладзе прийняв важливе рішення - що сталося

Росіяни рвуть і метають: Валерій Меладзе прийняв важливе рішення - що сталося

Коли Україну накриє мокрий сніг: синоптикиня назвала точні дати

Коли Україну накриє мокрий сніг: синоптикиня назвала точні дати

"Алла Ландар: Благодійна організація "Велич Життя" надає надважливу допомогу в період повномасштабного вторгнення"

"Алла Ландар: Благодійна організація "Велич Життя" надає надважливу допомогу в період повномасштабного вторгнення"

Похорон В'ячеслава Узєлкова: у Вінниці попрощалися зі спортсменом - фото

Похорон В'ячеслава Узєлкова: у Вінниці попрощалися зі спортсменом - фото

Останні новини

03:02

Контрнаступ РФ провалився: ворог зазнав рекордних втрат на одному з напрямків

02:31

Більшість навіть не здогадується: як визначити, якого кольору будуть очі у дитини

02:08

Можуть полетіти понад 100 ракет, РФ хоче знищити розподільчі потужності АЕС - Коваленко

02:00

Є просування: РФ готується до штурму одразу на двох напрямках - деталі

01:30

Ірина Білик зізналася, до якої української діви ревнувала Діму Коляденка

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

00:56

Путін наказав повернути Курську область до 20 січня: ЗМІ назвали важливу причину

00:00

Корупція у МСЕК: вже відомо, скільки прокурорів в Україні мають інвалідність

11 листопада, понеділок
23:56

"Він мене і не кохав": Злата Огнєвіч розповіла, що сталося у її особистому житті

23:43

Росіяни пішли у штурм біля Запорізької області - DeepState

Реклама
23:13

Штурми кожні 10 – 15 хвилин: в ЗСУ розповіли про "пекельну" ситуацію на Курщині

23:03

Мовчун Ігор Ніколаєв публічно відкинув дружину - що сталося

22:31

Відома акторка вперше заговорила про батька своєї другої дитини

22:21

До Дніпропетровської області вже 9 км: лейтенант ЗСУ зробив невтішну заяву

22:20

Більшість помиляється: чи можна заливати воду в бачок омивача скла в авто

22:04

Розмова Трампа з Путіним: у Британії помітили "хороший знак", деталі

22:01

Олена Зеленська зізналася, що батьки були проти її вибору - деталі

21:28

Банки планують переписувати курс долара: до чого готуватися українцям

21:21

Як спакувати валізу легко та без нервів: декілька маловідомих лайфхаків

21:17

РФ готується підірвати дамбу в Запорізькій області, знаючи, що поруч багато будинків

21:08

Як почистити барабан пральної машини: лайфхак з лимоном "розірвав" TikTok

Реклама
20:45

Чудовий шанс зекономити: які речі краще купувати "б/у" в секонд-хенді

20:39

"Не дають їм рухатися": скільки солдат РФ задіяно на Курщині - ЗеленськийВідео

19:54

"У людей не вмикається мозок": сина Узєлкова захейтили через смерть батька

19:53

РФ готує штурми у Запорізькій області: які зміни можуть статись найближчими днями

19:43

Щоденні відключення світла: Харченко пояснив, чи вплине імітація атак РФ на систему

19:42

Вже в листопаді: в Україні зросте ціна на популярний продукт – яка причина

19:26

Чому коти так люблять спати на подушках своїх хазяїв: відповідь дуже не очевидна

19:12

"Вчительську тисячу" отримають не всі: хто не потрапив до списку

19:10

Про Трампа і його політикуПогляд

19:01

Сніг, дощі, мороз: Україну скоро атакує зимова погода

18:56

Путін цього чекав: зі сторони РФ нависає нова загроза, але вихід є - Бербок

18:53

Брали хабарі до 10 тисяч доларів: затримано посадовців МСЕК та лікарів ВЛКФото

18:51

Наталія Могилевська "наїхала" на Ігоря Кондратюка через Тіну Кароль

18:36

Під Курахово армія України під постійною атакою РФ: у ЗСУ розкрили ситуацію

18:28

"Гай дитячих снів" з’явився у Бучанському районі: було висаджено 100 дерев у пам’ять про дітей-жертв війни

18:12

Тотальний розгром: ситуація на Курщині обернулась катастрофою для РФ

18:08

Коли знак "Зупинка заборонена" не працює: в поліції дали чітке пояснення

18:08

Під загрозою не тільки Донецька область: в ОВА сказали, чого чекати від підриву дамби

18:00

Лише людина з "орлиним зором" прочитає число за 4 секунди: складна загадка

18:00

Ольга Харлан стала обличчям рекламної кампанії ресторану "Веранда на Дніпрі" новини компанії

Реклама
17:48

"Розв'язані руки" у Байдена: Україна чекає дозволу на удари вглиб РФ - Подоляк

17:30

Майже 1,5 тисячі за добу: ворог прокладає шлях власними тілами — Гетьман

17:12

Як очистити футболку від принту: 4 прості способи видалення друку з тканини

17:00

Комплексна програма проти російських КАБів: Зеленський провів надважливу Ставку

16:59

В небезпеці велике місто: Росія вибрала нові цілі для ударів по цивільних - BILD

16:55

Гаряча чи холодна: у яку воду опускати картоплю під час варіння

16:48

Політика Євросоюзу суттєво зміниться після перемоги Трампа: що передбачається

16:48

Польща створить спеціальний союз із Британією, щоб врятувати Україну від Трампа - ЗМІ

16:32

РФ використовує нову тактику повітряних атак: експерт описав хитрий план окупантів

16:25

"Має бути потяг й бажання": Клопотенко розповів про романтику з чоловіками

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти