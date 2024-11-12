Є просування: РФ готується до штурму одразу на двох напрямках - деталі

Зараз ворог намагається наступати малими піхотними групами.

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РФ готує штурм / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Ключові тези із заяви:

РФ накопичує резерви на двох напрямках

На Торецькому напрямку кількість штурмів збільшилася

На всіх напрямках росіяни застосовують авіацію

У районі Часового Яру та на Сіверському напрямку армія країни-агресора Росії збирає сили та накопичують резерви. Ймовірно, кількість активних боїв і штурмів на цих напрямках незабаром відновиться. Про це повідомила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону.

"На Торецькому напрямку кількість штурмів збільшилася. А у районі Часового Яру і на Сіверському напрямку досі залишається тенденція до того, що кількість штурмів зменшується. Наприклад, на Сіверському напрямку за минулу добу був усього один штурм", - сказала вона. відео дня

За її словами, у росіян є просування на Торецькому напрямку.

"Ми бачимо, що на Торецькому напрямку знову відновилася динамічна ситуація. Зараз ворог намагається наступати малими піхотними групами, як і раніше. За минулу добу було 16 штурмів. І протягом минулої доби майже 90 осіб було знищено або поранено у самому Торецьку", - зазначила речниця.

Бобовнікова також зауважила, що на всіх трьох напрямках, що знаходяться у зоні відповідальності ОТУ "Луганськ", росіяни застосовують авіацію.

Часів Яр / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, російські окупанти просуваються на фронті. До Дніпропетровської області залишилось 9 кілометрів.

У зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомили, що впродовж доби противник завдав артилерійських обстрілів по населених пунктах Рясне, Басівка, Новодмитрівка, Покровка, Павлівка, Олександрія, Кам’янецька Слобода, Біловоди, Миропілля, Дмитрівка Сумської області; Тимофіївка Харківської області.

Крім того, попри складну ситуацію вздовж усієї лінії фронту Силам оборони України вдається контратакувати ворога. Так на днях ЗСУ повернули контроль над окремими ділянками на Лиманському напрямку.

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