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Україна оголосила папірці Путіна про анексію нікчемними: Зеленський підписав указ

4 жовтня 2022, 17:21

Україна є суверенною державою, її права поширюються на всі території.

Зеленський, Путін
Зеленський визнав нікчемними укази Путіна про анексію територій України / колаж фото ОП, Reuters

Президент Володимир Зеленський визнав нікчемними так звані "укази" глава країни-агресора Росії Володимира Путіна про визнання нібито "незалежності" окупованих Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Суверенітет української держави повністю поширюється на ці території.

Зокрема, глава держави підписав указ № № 687/2022 про нікчемність актів, що порушують суверенітет і територіальну цілісність України. У документі йдеться про те, що "укази" Путіна щодо своїх анексованих територій, Київ жодним чином не визнає.

"Визнати нікчемними, тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків, укази Президента Російської Федерації від 17 березня 2014 року № 147, від 21 лютого 2022 року № 71, від 21 лютого 2022 року № 72, від 29 вересня 2022 року № 685, від 29 вересня 2022 року № 686, а також будь-які інші рішення, акти та договори, прийняті, видані та укладені на підставі та/або у зв’язку з реалізацією зазначених указів Президента Російської Федерації", - йдеться в указі українського гаранта.

Там же зазначено, що Україна – цілісна і суверенна держава, політичні та правові права якої поширюються на всю територію.

"Територія України цілісна і недоторканна в межах її міжнародно визнаного державного кордону, а суверенітет України поширюється на всю її територію", - підкреслюється в документі.

Путін оголосив про анексію територій України

Президент держави-агресорки Володимир Путін 30 вересня оголосив про анексію окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. На, мовляв,"церемонії" в Москві, де підписували папірці, були присутні і гауляйтери регіонів. Їх Кремль вважає там "владою".

Президент Володимир Зеленський зробив заяву, згідно з якою Україна подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу у межах прискореної процедури. За словами гаранта, Україна вже пройшла свій шлях для інтеграції до НАТО. Фактично країна є союзником Альянсу.

4 жовтня Рада Федерації слідом за Держдумою РФ затвердила кремлівські папірці про анексію територій України.

Донецьку та Луганську області окупанти вирішили анексувати повністю, а Запорізьку і Херсонську в рамках тих кордонів, які на сьогодні контролюють загарбники.

Дивіться відео ТСН - Зеленський заявив, що там де прапор України, про "референдуми" РФ ніхто не згадує

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