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Дали пайок і поїхали до Москви: гауляйтери Мелітополя кинули на гроші організаторів "референдумів"

4 жовтня 2022, 10:46

Зрадників в Мелітополі кинули навіть на паспорти РФ, які вони планували отримати, щоб втекти і ухилитися від кримінальної відповідальності.

Мелітополь, референдум
Колаборантами дали по 17 тисяч рублів, а обіцяні суми "винагород" на рахунки так і не було надіслано / Колаж відкриті джерела, Reuters

В окупованому Росією Мелітополі Запорізькій області членам, мовляв,"виборчих комісій" не виплатили гроші, які їм обіцяли за проведення фейкових "референдумів". Вони залишилися навіть без обіцяних паспортів РФ. Замість цього гауляйтери поїхали в Москву співати пісні з Путіним на заходи з анексії.

Як повідомляє РИА Мелітополь, місцевим колаборантам обіцяли грошові винагороди за проведення липових "референдумів". Однак у підсумку їх кинули, обмежившись подачками.

"Гауляйтери Балицький, Данильченко, керівник виборчкому Катющенко роз'їжджають по Росії, співають на Красній площі разом з Путіним. А тим, чиїми руками окуповані території України були фактично анексовані Росією, кинули подачки", - наголошується в повідомленні.

Зокрема, учасникам нібито "виборчих комісій" вирішили видати продуктові пайки, гонорар в 17 тисяч рублів, а також відкрили рахунок в одному з російських банків. На цьому все. Грошей на картку за організацію незаконного "референдуму" не надійшло.

Також колаборанти намагалися швидко виїхати на територію Росії, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Для цього вони повинні були отримати російські паспорти. Однак їх кинули і тут - документи оформили, а от самі паспорти так і не видали.

"А самі поїхали до Москви", - дорікають місцеві колаборанти гауляйтерам.

Путін оголосив про анексію територій України

Президент держави-агресора РФ Володимир Путін 30 вересня підписав папірці про анексію окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. На незаконному заході були і кремлівські маріонетки, яких Москва оголосила окупаційною "владою" на місцях.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія намагається поставити демократію на коліна і фактично пішла на ескалацію війни проти України. Він закликав цивілізований світ до реакції на спробу анексії українських територій.

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою.

За словами українського гаранта, Київ вже пройшов свій шлях, спрямований на інтеграцію до Альянсу. Держава де-факто вже перебуває в союзі з НАТО.

Дивіться відео ТСН - як Росія під дулами автоматів змушувала українців голосувати на "референдумах"

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