Інтенсивність ракетних ударів окупантів РФ знижується - Арестович

Олексій Арестович / скріншот

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що інтенсивність ударів ворога значно зменшилася. За його словами, російські військові використали дві третини військової сили.

На думку чиновника, згодом ця "традиційна розвага" окупантів закінчуватиметься, сказав Арестович у ранковому відеозверненні 1 березня.

"Як ви бачите, знижується інтенсивність ракетних ударів, тому що противник використовував щонайменше дві третини свого ракетного потенціалу", – розповів радник глави ОП.

Як повідомляв Главред, радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що шторм не дозволяє висадитися російському десанту в районі Одеси або Миколаєва. За його словами, навіть погода за Україну.

Також Арестович додав, що вранці 1 березня передмістя Києва, яке вчора стало "гарячою точкою", вкрите туманом і снігом. За словами радника глави ОП, це також не дозволяє російським окупантам почати щоденний інтенсивний штурм столиці України.

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