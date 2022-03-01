"Маски остаточно скинуто": в фісі Зеленського назвали мету Росії в Україні

Михайло Подоляк / УНІАН

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що мета Росії - масова паніка, жертви серед цивільного населення і руйнування інфраструктури.

"Маски остаточно скинуто. РФ активно обстрілює центри міст, завдає прямих ракетних та артилерійських ударів по житлових кварталах і органах влади. Мета РФ ясна - масова паніка, жертви серед цивільного населення, руйнування інфраструктури", - написав Подоляк в Twitter.

Подоляк також підкреслив, що Україна "гідно бореться".

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

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Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та інших містах України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

28 лютого відбулися перші переговори між Україною та Росією.