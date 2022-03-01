Київщина після нападу РФ: біля Бучі зруйнований міст, пошкоджені важливі об’єкти інфраструктури

Разрушенный мост между Бучей и Киевом/ Reuters

Внаслідок нападу російських військ у Бучі і поблизу міста були пошкоджені важливі об’єкти інфраструктури.

Про це розповів секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський.

Він повідомив, що внаслідок нападу російських військ у місті були пошкоджені резервуари чистої води на вулиці Пушкінській, водопроводи, газопроводи. Зараз є проблеми з водою та енергоживленням.

Крім цього, у більшості мешканців міста не працює мобільний зв'язок та інтернет.

Кадри руйнувань поблизу Бучі опублікувало Reuters. Зокрема, на них видно, що був зруйнований міст між Києвом та Бучею.

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Раніше повідомлялося, що під час боїв у Бучі окупанти обстрілюють житлові будинки. Також зазначалося, що українськими військовими був підірваний міст між Бучею та Ірпенем.

Під час обстрілу російські військові потрапили у житловий будинок у Бучі. Як видно з кадрів, оприлюднених у мережі, було пряме влучення на рівні 7-8 поверхів. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

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