Шторм не дозволяє висадитися російському десанту - Арестович

На Чорному морі вирує шторм / Reuters

Радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що шторм не дозволяє висадитися російському десанту.

За його словами, навіть погода За Україну.

"Третю добу на Чорному морі шторм, який не дозволяє російському морському десанту висадитися в районі Одеси або Миколаєва", - сказав він.

Також Арестович додав, що вранці 1 березня передмістя Києва, яке вчора стало "гарячою точкою", вкрите туманом і снігом.

За словами радника глави ОП, це також не дозволяє російським окупантам почати щоденний інтенсивний штурм столиці України.

Нагадаємо, згідно з інформацією Міністерства внутрішніх справ України, в Росію вже починають прибувати перші мішки з трупами агресорів і цілі ешелони, забиті пораненими солдатами армії РФ.

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