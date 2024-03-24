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Біля Авдіївки з'явилися нові підрозділи РФ: в ЗСУ розкрили виснажливу тактику ворога

Руслана Заклінська
24 березня 2024, 00:08
Росіяни зменшили натиск на фронті, однак відчувається постійна розвідка та дошкуляння з боку окупантів, розповів командир батальйону безпілотників 3-ї ОШБр.
Біля Авдіївки з'явилися нові підрозділи РФ: в ЗСУ розкрили виснажливу тактику ворога
Окупанти змінили тактику на Авдіївському напрямку / Колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

На Авдіївському напрямку з'явилися нові підрозділи окупантів. Росіяни мають нову амуніцію та застосовують іншу тактику ведення бою. Про це розповів командир батальйону безпілотників 3-ї ОШБр Вадим Мазевич в ефірі "Еспресо".

"Якщо порівнювати з попередніми тижнями, то на Авдіївському напрямку кількість атак, спроб штурмів з боку ворога зменшилася. Противник почав завдавати точкові удари з застосуванням техніки. Якщо раніше російськими військами переважно тут використовувалася піхота, то зараз працює дуже багато FPV-дронів та дронів-розвідників", - зазначив командир.

За його словами, росіяни зменшили натиск, однак відчувається постійна розвідка та дошкуляння з боку окупантів. Мазевич зауважив, що причинами зменшення натиску ворога є ротація російських військ і їх перегрупування. За даними української розвідки, окупанти підтягують додаткові резерви та укріплюють позиції, які їм вдалося захопити.

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"І ще ми спостерігаємо такі речі, як появу у противника іншої амуніції та інших тактик. Можливо, є застосування ворожих підрозділів, які були на інших ділянках фронту. У росіян є підрозділи, які в досить хорошій амуніції, мають нові зразки, і по тактиці бою, по пересуванню людей на полі бою, ми бачимо, що це трошки інші війська. Тобто є і мобілізовані, а є і досить підготовлена піхота", - розповів військовий.

Що відомо про 3 ОШБр

З'єднання Сухопутних Військ ЗС України захищає країну з перших днів російського вторгнення у 2022 році. Створено на базі загонів територіальної оборони "Азов". Бійці 3 ОШБр вели бої на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку вертольотами дісталося до оточеного Маріуполя. Підрозділ брав участь у Херсонському контрнаступі. У 2023 році полк перетворений в окрему штурмову бригаду, яка також воювала під Бахмутом.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, російські війська продовжують штурми на Херсонському, Оріхівському напрямках та на лівому березі Дніпра. За останню добу українські захисники нанесли удари по ворожих позиціях та ліквідували 152 окупантів та 73 одиниці озброєння, а також знищили три польові пункти боєпостачання.

Також речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що ворог не припиняє штурмові дії на півдні. Окупанти продовжують тиснути на плацдарм в районі Кринок.

Як повідомляв Главред, офіцер резерву ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров заявив, що наступальний потенціал Росії на Авдіївському та Бахмутському напрямках вичерпано. ЗСУ активно будують оборонні укріплення, щоб стримати ворога.

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