РФ готує наступ на 4 області: полковник назвав, куди направлять 100-тисячний 'кулак'

Мета російських добровольчих формувань - зірвати новий наступ російської армії, розповів Роман Світан.

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РФ планує масштабний наступ на чотири області / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 37 окрема бригада морської піхоти

Росія може готуватися до проведення масштабного наступу влітку 2024 року. Для цього вона формує нове велике угрупування військ чисельністю понад 100 тисяч солдат. Про це розповів льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан в ефірі "24 каналу".

За його словами, план воєнних дій Росії визначений у їхній конституції, яка включає чотири області України: Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську та Автономну Республіку Крим. Тому окупанти будуть намагатися зайти на адміністративні кордони цих регіонів, рухаючись з Луганської області до Донецької та Запорізької, а потім до Херсонської.

"Виконати це додатковим 100 тисячним угрупованням неможливо", - наголосив він. відео дня

Росія може кинути військо на Луганську область, щоб витіснити ЗСУ за річку Оскіл та Сіверський Донець. В такому випадку ворог захопить Луганську та навіть частину Харківської області, проте за умови, що 100 тисяч солдатів виживуть і не стануть заміною ліквідованим окупантам.

Світан зазначив, що у росіян виникає нова проблема - вони не мають достатньої кількості військ, щоб закрити фронт вздовж російсько-українського кордону. З боку України він проходить через Чернігівщину, Сумщину та Харківщину, а з боку Росії - Брянщину, Курщину та Бєлгородщину.

"Російські добровольчі формування – легіон "Свобода Росії", РДК та "Сибірський батальйон" – напередодні виборів президента Росії розпочали операцію на території Бєлгородської та Курської областей. Їхня мета – зірвати новий наступ російської армії", - зауважив полковник.

Світан запевнив, що навіть з урахуванням 100-тисячного угруповання, росіяни не зможуть закрити додаткові 500 кілометрів вздовж трьох областей. Ймовірно, частину війська, яку зараз готують у Росії, розгорнуть на майбутній лінії фронту.

"Для нас це дуже вигідно. Ми розтягнемо фронт та спробуємо його розвернути: з напрямку Захід – Схід, тобто Херсон – Куп'янськ на Північ – Південь, тобто Чернігівщина – Харківщина. Таке завдання перед нами стоїть. Ми його виконуємо. Нам допомагають національні формування тих держав Росії, на які вона буде розпадатися", - розповів експерт.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Новий наступ РФ

Нагадаємо, 22 березня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк повідомив про створення Росією нового угрупування військ чисельністю понад 100 тисяч солдат. Він не виключає можливості, що влітку окупанти спробують провести новий наступ.

Також протягом понад тижня на території Росії триває спецоперація російських добровольців. Повстанці заявили на пресконференції Ukrinform, що їхні дії завадили новому наступу Кремля на Харківщині, сприяючи стабілізації фронту в Україні.

Як повідомляв Главред, голова Комітету збройних сил Сенату США Джек Рід зазначив, що надання додаткової допомоги Україні не забезпечить кардинального прориву на фронті, але допоможе повільно відтісняти російських окупантів цьогоріч. Він також передбачає, що ця підтримка допоможе ЗСУ перейти у наступ у 2025 році.

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