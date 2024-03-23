Наступ РФ 'захлинувся' на ключових напрямках: офіцер розкрив можливості ворога

До інавгурації Путіна, запланованої на 7 травня, окупанти ще намагатимуться досягти певних результатів на фронті, зазначив експерт.

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Окупанти втрачають наступальний потенціал на Донбасі / Колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Наступальний потенціал Росії на Авдіївському та Бахмутському напрямках вичерпано. ЗСУ активно будують оборонні укріплення, щоб стримати ворога. Про це розповів офіцер резерву ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

"Наступальний потенціал ворога, який він використовував з початку жовтня 2023 року до початку березня 2024 року, також вичерпується. Він вичерпався на ключових напрямках, наприклад, на Авдіївському, на Бахмутському, і ми почали будувати оборонні укріплення", - зазначив Крамаров.

За його словами, до інавгурації Путіна, запланованої на 7 травня, окупанти ще намагатимуться досягти певних результатів на фронті. Росіяни можуть заходити до якихось сірих зон, до невеликих селищ, але це не будуть великі штурми, тому що Росії треба відновитися і накопичити ресурс.

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Також Крамаров зауважив, що на геополітичній арені зараз іде дуже активна боротьба. Тому Росія не дарма намагається всіма правдами й неправдами влізти у глобальний саміт миру, який має відбутися у Швейцарії навесні.

"Саме тому вони дуже активно намагаються використати лобі з боку Китаю. Нібито представником Росії на цьому саміті має бути Китай, а для нас цю роль на себе хоче взяти Франція. До Франції найближчим часом має завітати представник КНР. Як я розумію, основною темою переговорів буде організація мирного процесу в Україні", - додав він.

Хто такий Андрій Крамаров Андрій Крамаров - український військовий експерт, офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ.



У минулому - співробітник банківської сфери.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, російські війська продовжують штурми на Херсонському, Оріхівському напрямках та на лівому березі Дніпра. За останню добу українські захисники нанесли удари по ворожих позиціях та ліквідували 152 окупантів та 73 одиниці озброєння, а також знищили три польові пункти боєпостачання.

Також речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що ворог не припиняє штурмові дії на півдні. Окупанти продовжують тиснути на плацдарм в районі Кринок.

Крім цього, заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що Україна відстає в кількості боєприпасів порівняно з Росією - співвідношення витрат складає 1 до 7. Проте завдяки ініціативам Європейського Союзу та інших країн-партнерів, ситуація покращиться вже через кілька місяців.

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