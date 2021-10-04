УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Україна

Інфекціоніст попередив невакцинованих про проблеми на роботі: "Такого простіше позбутися"

4 октября 2021, 15:24

Експерт запевняє, що українці, які відмовилися від щеплення, можуть залишитися без роботи.

Коронавірус
Ринок праці у нас значною мірою неофіційний, і досить часто зарплату виплачують у конвертах / pixabay

Інфекціоніст, консультант з управління змінами Revival Institute for Future Вадим Арістов під час чату на Главреді розповів, чи будуть невакцинованих українців звільняти з роботи.

"Непрямим чином це вже відбувається в Україні. Ринок праці у нас значною мірою неофіційний, і досить часто зарплату виплачують у конвертах. Відповідно, роботодавцю простіше позбутися такого працівника, ніж переконувати його вакцинуватися і мати проблеми через нові постанови уряду", - зазначив експерт.

Читайте такжеМасова вакцинація дітей в Україні: у МОЗ назвали умовиАрістов пояснив, що відповідальність для бізнесу (кінотеатри, спортзали, ресторани і т.д.) буде працювати наступним чином: якщо на підприємстві 80% співробітників вакциновані, воно зможе заповнювати всі місця, якщо вакцинованих буде менше, можна заповнювати тільки 50%.

"Тому невакцинованиq працівник для бізнесу становить загрозу, тому що через нього доводиться обмежувати потік клієнтів і ризик штрафу", - зазначив експерт.

В той же час, нагадує інфекціоніст, згідно з українським законом не можна звільняти людину через статус вакцинації. Можна тільки контролювати допуск до певних робочих функцій, і то, тільки з моменту появи статусу обов'язкової вакцинації.

Реклама

"Відповідно, роботодавець не може усувати від роботи такого працівника - він може тільки перевести його на дистанційну роботу або виконання функцій, які не передбачають роботу за професією, де вакцинація є обов'язковою. Зазвичай це функції комунікації з великою кількістю людей. Але працівники все одно в цьому плані не надто захищені, тому що підприємство може не мати змоги виділити йому такі задачі, які можна виконувати дистанційно, тому цю людину можуть скоротити з притягнутої за вуха дисциплінарної провини. Або якщо людина не працевлаштована офіційно, її можуть, нічого їй не пояснюючи, просто звільнити", - підсумував Арістов.

Раніше інфекціоніст Вадим Арістов назвав основні протипоказання до вакцинації від коронавірусу.

"Єдине протипоказання-це анафілактичний шок або істотні порушення імунітету після першої дози вакцини", − сказав він.
Ще одним варіантом Аристов називає різні алергічні реакції на конкретні компоненти, але під це підпадають "одиниці на мільйони людей".

Автор: Сергій Кущ
viber
коронавірус Вадим Арістов
Зараз ви переглядаєте новину «Інфекціоніст попередив невакцинованих про проблеми на роботі: "Такого простіше позбутися"». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В Україну мчить циклон: синоптик розповіла, коли завалить снігом і похолодаєВ Україну мчить циклон: синоптик розповіла, коли завалить снігом і похолодає "Шалено люблю": на похоронах Скороход поцілувала Полякова і нарвалася на гнів сім'ї нардепа"Шалено люблю": на похоронах Скороход поцілувала Полякова і нарвалася на гнів сім'ї нардепа Влаштував "війну" і роздавав гроші: на окрузі в Чернігові розповіли про ПоляковаВлаштував "війну" і роздавав гроші: на окрузі в Чернігові розповіли про Полякова Троє чоловіків по черзі ґвалтували вагітну дівчину в ОдесіТроє чоловіків по черзі ґвалтували вагітну дівчину в Одесі Наслідки Північного потоку-2:чому газ і дизель на АЗС все ще коштують так дорогоНаслідки Північного потоку-2:чому газ і дизель на АЗС все ще коштують так дорого

Последние новости

19:38

Опалювальний сезон під загрозою зриву: три області оголосили надзвичайну ситуацію через брак газу

19:24

У ТКГ розповіли, чому Україна не розглядає "мирний план" від окупантів Видео

19:06

"Леся Іванівна, ну ви даєте": Нікітюк в шкірі похвалилася декольте крупним планом

18:21

У Херсонській області з 15 жовтня запроваджують "червону" зону карантину Видео

18:17

Українців без COVID-щеплення не пустять у транспорт: кого не торкнуться нові правила

Реклама
18:14

Стало відомо, де і коли в Україні з'являться камери, що фіксують порушників карантину Видео

18:06

В Україні з'явиться військова місія Євросоюзу до кінця 2021 року - Міноборони Видео

17:56

Зірка Жіночого кварталу Ірина Сопонару показала обличчя таємничого бойфренда

17:48

Прикмети на 13 жовтня: що не можна робити в найщасливіший день осені Видео

17:47

У моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильніше Фото

17:13

П'яний українець у Польщі влетів на авто у пішоходів на зебрі: є жертви Видео

16:59

Ледь не загинули пацієнти: у Рівному вкрали мідну трубу, яка постачала кисень в операційну Видео

16:57

"Відкрите небо", вступ до Євросоюзу і нові COVID-вакцини: головні підсумки саміту Україна-ЄС Видео

16:50

"Як із зони відкинулася!": вульгарна поведінка Анастасії Волочкової обурила мережу

16:39

Названо стан 35-44 років, який веде до високого ризику деменції Видео

16:30

У Карпатах вже справжнісінька зима – з морозом і снігом: фото з популярних українських курортів

16:28

Можлива зустріч Зеленського і Путіна: у Кремлі анонсували особливий "порядок денний" Видео

16:25

"Неможливо уявити, що дівчинка з люттю маніяка вбивала матір": моторошні деталі НП у Вінниці

16:18

Євросоюз допоможе Україні в забезпеченні газом - президент Єврокомісії Видео

16:07

Кавуномен від Мілоан! Соковита акція з призами та доступом до секретної гри реклама

Реклама
15:58

Найщасливіший пиріг удачі на Покров Пресвятої Богородиці 2021: рецепт випічки за 20 хвилин Видео

15:45

Лілія Ребрик порвала танцпол і спокусливо покрутила стегнами Видео

15:35

Під Києвом невідомий обстріляв авто з дитиною в салоні, є поранений Видео

15:34

Як працюватиме громадський транспорт в умовах локдауну: у МОЗ озвучили варіанти

15:34

Що таке нездоровий кишечник? Сім факторів, які вказують на хворобу Видео

15:24

На маршруті Київ-Кишинів йде "Велике будівництво" нової розв’язки біля Бердичева

15:03

На Рівненщині вітчим ґвалтував малолітню пасербицю і знімав все на камеру Видео

15:00

Гороскоп на 13 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: плітки недругів або грошові надходження Видео

14:59

Мати покійного нардепа Полякова емоційно звернулася до українців на могилі сина Видео

14:40

Україну накриє мокрим снігом та дощами: де і коли чекати негоди

14:36

В Україні перенесли осінні канікули в школах: де діти раніше підуть на відпочинок Видео

14:01

Рятувальники попередили українців про сильні дощі з туманами: в яких областях очікувати (карта)

13:56

Названо напої, які можуть змусити мозок відчувати голод Видео

13:49

"Сторони погодилися": у Парижі анонсували міністерську зустріч у нормандському форматі

13:34

Злата Огневич могла загинути на зйомках кліпу: "Мене просто вчасно підхопили!" Видео

13:14

У Євросоюзі назвали три головні умови для вступу України до ЄС Видео

13:13

Зеленський розповів, коли Україна планує підписати з ЄС "промисловий безвіз" Видео

13:09

Свята в листопаді 2021 в Україні: чи будуть додаткові вихідні

13:00

Як нова підозра Медведчуку зачепить Порошенка мнение

12:52

Зеленський зажадав нових санкцій проти РФ за вибори в ОРДЛО і Криму Видео

Реклама
12:51

Магнітна буря 12 жовтня 2021: чого чекати від удару в 5 балів Видео

12:49

Комаровський пояснив, чому українцям корисно мерзнути в квартирі без опалення

12:37

Україна та Євросоюз підписали угоду про відкрите небо на саміті в Києві

12:30

"Вже звична практика": Разумков переконаний, що його відставка відбулася з порушенням регламенту Видео

12:24

Метадон у крові Полякова: Монастирський розповів про основну версію смерті нардепа Видео

12:22

"Молодий козак": Ектор Хіменес-Браво показав, як виглядав 30 років тому

12:21

"Велике будівництво" Зеленського осучаснить 35-кілометрову трасу Рівне-Гоща

12:19

Повний місяць у жовтні 2021: що не можна робити в цей день

12:09

1+1 media анонсує масштабну інформаційну кампанію з популяризації вакцинації проти COVID-19

12:07

Михайло Поплавський вручив студентські квитки майбутнім тіктокерам Видео актуально

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять