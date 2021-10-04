Інфекціоніст попередив невакцинованих про проблеми на роботі: "Такого простіше позбутися"

Ринок праці у нас значною мірою неофіційний, і досить часто зарплату виплачують у конвертах / pixabay

Інфекціоніст, консультант з управління змінами Revival Institute for Future Вадим Арістов під час чату на Главреді розповів, чи будуть невакцинованих українців звільняти з роботи.

"Непрямим чином це вже відбувається в Україні. Ринок праці у нас значною мірою неофіційний, і досить часто зарплату виплачують у конвертах. Відповідно, роботодавцю простіше позбутися такого працівника, ніж переконувати його вакцинуватися і мати проблеми через нові постанови уряду", - зазначив експерт.

Читайте такжеМасова вакцинація дітей в Україні: у МОЗ назвали умовиАрістов пояснив, що відповідальність для бізнесу (кінотеатри, спортзали, ресторани і т.д.) буде працювати наступним чином: якщо на підприємстві 80% співробітників вакциновані, воно зможе заповнювати всі місця, якщо вакцинованих буде менше, можна заповнювати тільки 50%.

"Тому невакцинованиq працівник для бізнесу становить загрозу, тому що через нього доводиться обмежувати потік клієнтів і ризик штрафу", - зазначив експерт.

В той же час, нагадує інфекціоніст, згідно з українським законом не можна звільняти людину через статус вакцинації. Можна тільки контролювати допуск до певних робочих функцій, і то, тільки з моменту появи статусу обов'язкової вакцинації.

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"Відповідно, роботодавець не може усувати від роботи такого працівника - він може тільки перевести його на дистанційну роботу або виконання функцій, які не передбачають роботу за професією, де вакцинація є обов'язковою. Зазвичай це функції комунікації з великою кількістю людей. Але працівники все одно в цьому плані не надто захищені, тому що підприємство може не мати змоги виділити йому такі задачі, які можна виконувати дистанційно, тому цю людину можуть скоротити з притягнутої за вуха дисциплінарної провини. Або якщо людина не працевлаштована офіційно, її можуть, нічого їй не пояснюючи, просто звільнити", - підсумував Арістов.

Раніше інфекціоніст Вадим Арістов назвав основні протипоказання до вакцинації від коронавірусу.

"Єдине протипоказання-це анафілактичний шок або істотні порушення імунітету після першої дози вакцини", − сказав він.

Ще одним варіантом Аристов називає різні алергічні реакції на конкретні компоненти, але під це підпадають "одиниці на мільйони людей".