"Індивідуальний почерк Сирського": ЗСУ застосовують новий спосіб ведення боїв - експерт

Агіль Рустамзаде переконаний, що операції ЗСУ, подібні до Курської, можуть початися в інших областях РФ.

https://glavred.net/ukraine/individualnyy-pocherk-syrskogo-vsu-primenyayut-novyy-sposob-vedeniya-boev-ekspert-10598963.html Посилання скопійоване

Українські військові застосовують новий спосіб ведення бойових дій / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, Главред

Україна почала застосовувати новий спосіб ведення бойових дій. Тепер ЗСУ ведуть маневрену війну, що дає серйозні можливості по всій лінії фронту. Про це під час чату на Главреді розповів азербайджанський військовий аналітик і експерт у сфері оборони та безпеки Агіль Рустамзаде.

Він зазначає, що українські військові можуть здійснювати операції, які дають змогу вийти до важливого об'єкта інфраструктури або перерізати вузол шосейних доріг противнику. Також ЗСУ можуть змінити співвідношення сил і засобів на якій-небудь ділянці фронту.

"Тому я вище і відзначив індивідуальний почерк Сирського - непередбачуваність. Якими будуть його наступні кроки, складно припустити. Однак така опція в української армії є: якщо навіть вона вийде з Курської області, у неї будуть сили і засоби, які навчені веденню маневреної війни. Тож операції, подібні до Курської, безумовно, можуть початися в інших областях Російської Федерації", - сказав Рустамзаде. відео дня

Хто такий Агіль Рустамзаде Агіль Рустамзаде - популярний азербайджанський військовий аналітик, аналітик з питань оборони та безпеки, провідний аналітик незалежного аналітичного центру в галузі національної міжнародної політики, економіки, права, соціальних наук і безпеки STEM. Офіцер запасу Збройних сил Азербайджану. Як військовий аналітик та експерт коментує і дає оцінку подіям з військової тематики на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Наступ ЗСУ в Курській області - головні новини

Нагадаємо, Сили Оборони України на території Курської області продовжили штурм Глушківського району, а також просунулися на схід від Червонооктябрського, що на південний захід від Кореневого.

Крім того, у Курській області ЗСУ вже досягли стратегічної мети, дезорієнтувавши ворога і створивши нову лінію для ведення військових операцій. Це дає змогу відтягнути противника і не дати країні-агресору Росії можливості спрямувати додаткові сили на Покровський напрямок.

19 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, скільки військових РФ вдалося "переманити" в Курську область. На Курський напрямок уже вдалося відвернути близько 40 тисяч російських військових із території України.

Командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський заявив, що українські військові закінчують операцію зі взяття в оточення 6 тисяч російських окупантів у Курській області. Це найбільший російський "котел" від початку повномасштабної війни.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред