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Скільки військових РФ вдалось "переманити" в Курську область - Зеленський

Марія Николишин
19 вересня 2024, 22:13
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Зеленський зауважив, що ЗСУ активно поповнюють обмінний фонд.
Скільки військових РФ вдалось 'переманити' в Курську область - Зеленський
Операція в Курській області / колаж: Главред, фото: Офіс президента, google.com.ua

На Курський напрямок уже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових з території України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Окремо - операція в Курській області. На цей напрямок уже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових. Тривають наші активні дії. Є й поповнення обмінного фонду для нас, для України", - розповів він.

За його словами, все це - важливі речі, які впливають на загальну ситуацію у війні.

відео дня

Дивіться відео вечірнього звернення Володимира Зеленського:

Скільки військових РФ вдалось 'переманити' в Курську область - Зеленський

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Нагадаємо, партизанський рух "АТЕШ" повідомляв, що армія країни-агресорки Росії перекидає техніку з Херсонського напрямку до Курської області, але перед цим ремонтує її у Криму.

Також відомо, що Сили Оборони України на території Курської області продовжили штурм Глушківського району, а також просунулися на схід від Краснооктябрьского, що на південний захід від Коренево.

Крім того, в Курській області ЗСУ вже досягли стратегічної мети, дезорієнтувавши ворога та створивши нову лінію для ведення військових операцій. Це дає змогу відтягнути противника та не дати країні-агресору Росії можливості спрямувати додаткові сили на Покровський напрямок.

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