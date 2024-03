Матиме вирішальне значення: в ISW назвали головну умову для контрнаступу ЗСУ

Подальші затримки у надходженні військової допомоги від західних союзників, ймовірно, змусять Сили оборони України відкласти зусилля щодо відновлення ініціативи на всій лінії фронту. Цьому також заважатиме запланована Російською Федерацією нова наступальна операція навесні-влітку цього року. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що затримки у наданні критично важливих боєприпасів і техніки для української армії нарешті змусять Київ приймати важкі рішення.

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що у 2024 році Сили оборони планують провести контрнаступальні операції, але підкреслив, що основною метою залишається захист української території.

Також він повідомив, що Росія готує нову наступальну операцію, яка може розпочатися наприкінці травня чи влітку 2024 року. Це, зауважують аналітики Інституту вивчення війни (ISW), ще більше відкладе можливість Збройних сил України підготуватися та розпочати контрнаступальні дії.

Експерти додали, що добре оснащені українські сили продемонстрували свою здатність запобігти навіть незначним успіхам російських військ під час попередніх наступальних операцій. Загалом, Збройні сили України мають здатність серйозно послабити російські війська.

"Але допомога Заходу у сфері безпеки має вирішальне значення як для здатності України концентрувати матеріальні та живі сили для майбутніх контрнаступальних операцій, так і для її здатності достатньо послабити російські наступальні зусилля, щоб перехопити ініціативу на всій лінії фронту", – ще раз наголосили в ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.