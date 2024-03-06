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"Вікно можливостей з тріском закривається": Дикий розповів, коли зупиниться наступ РФ

Руслана Заклінська
6 березня 2024, 22:48
Брак снарядів та брак людей – це проблема не тільки України, бо й у росіян не все "в шоколаді", сказав екскомандир роти батальйону "Айдар".
'Вікно можливостей з тріском закривається': Дикий розповів, коли зупиниться наступ РФ
Ворог видихнеться і для України "відкриється вікно можливостей" / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 17-а окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пістушка

Наступального потенціалу росіян вистачить до квітня. Через великі втрати і втому російські війська видихнуться. Отримання снарядів відкриє можливість для контратаки України. Про це розповів ветеран російсько-української війни, екскомандир батальйону "Айдар" в інтерв'ю "FM Галиччина".

"Їхній (росіян - ред.) нинішній наступальний потенціал десь до квітня. Далі вони просто фізично видихнуться. Бо те їхнє просування, яке нас зараз так напружує, воно не дешево коштує. В них єдине, що спрацьовує – це комбінація авіаударів КАБами з гори, а далі ті зомбі-атаки, хвилі "м’ясних" штурмів. Так, це дуже важко стримувати, але втрати в них такі, що навіть їхня армія видихається. Нагадаю, що після Авдіївки один з їхніх воєнкорів опублікував дані про втрати в місті і застрелився після цього. Це більш, ніж показово", - сказав Дикий.

За його словами, коли росіяни видихнуться, тоді для України "відкриється вікно можливостей".

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"А от питання – чи буде кому входити у це вікно можливостей і відкидати назад, добивати ворога – це питання, на жаль, дуже болюче", - зазначив військовий.

800 тисяч снарядів від Чехії

Дикий також підкреслив, що активізація української артилерії на Авдіївському напрямку свідчить про те, що Збройні сили України отримали снаряди. Ці снаряди могли надіслати до України в результаті співпраці з Чехією. Він також зазначив, що їх постачання може значно полегшити оборону України та змінити хід подій на фронті.

"Очевидно те, що доїхали снаряди. Звідки - в мене закритої інформації нема, але судячи з того, що ця війна дуже прозора, і по тому, що ми можемо бачити з відкритих джерел, це нам нарешті приїхали чеські "кнедлики". Це величезна подяка президенту Петеру Павелу. Здається, це починають їхати перші транші саме знайдених ним 800 тисяч снарядів", - припустив екскомандир роти батальйону "Айдар".

Дикий додав, що брак снарядів та брак людей – це проблема не тільки України, бо й у росіян не все "в шоколаді". Проте 800 тисяч снарядів вистачить ЗСУ приблизно на три місяці серйозних боїв.

"І от перший транш вже на фронті і це дуже міняє обстановку. Поки в нас не було снарядів, в орків було вікно можливостей. Якщо вікно можливостей уявляти собі як вікно з двома створками, то одну створку відкрив Дональд Трамп оцим снарядним "голодом", а друга створка – це наша з вами відповідальність, це провалена мобілізація. Тепер одна із двох створок російського вікна можливостей з тріском закривається… Європейці закрили одну створку. Тепер, якщо ще й ми закриємо другу створку, тобто дамо на фронт людей, то для орків всі можливості закінчаться", - наголосив Дикий.

Він також заявив, що новий контрнаступ України може розпочатися вже навесні, як говорив голова ГУР Кирило Буданов.

Снарядний голод у ЗСУ

Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони наголошують, що зараз дуже відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться у публікації CNN.

Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті сталося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу та снарядів.

"Ми стали просто жертвами Дональда Трампа та його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

Снаряди для України

Як повідомляв Главред, країни-союзники зібрали майже всю суму на закупівлю 800 тисяч снарядів для ЗСУ за ініціативою Чехії. Снаряди можуть доставити в Україну протягом кількох тижнів, однак точні терміни залежатимуть від контракту і графіків поставок.

Також президент Володимир Зеленський зазначив, що українська делегація уклала угоди на Мюнхенській конференції про нові пакети військової допомоги з кількома країнами, включаючи Німеччину та Францію. Домовилися про постачання артилерії, артилерійських снарядів 155-го калібру та гаубиць.

Крім цього, снаряди в України можуть закінчитися вже за кілька місяців, пише Spigel. існує ймовірність, що отримати їх можна буде і в країнах арабського світу, адже у деяких із них є великі запаси.

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війна в Україні ЗСУ російські війська війна Росії та України Євген Дикий
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