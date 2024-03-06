Окупанти застрягли під Авдіївкою: в ЗСУ назвали новий 'важливий' напрямок для РФ

На Авдіївському напрямку ситуація відносно стабілізувалася, там росіяни проводять локальні дії, розповів спікер ОСУВ "Таврія" .

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Росіяни кидають всі сили на прорив під Авдіївкою / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Російські окупанти застрягли в районі Авдіївки і не можуть продовжити наступ далі. Основні зусилля вони зосереджують у районі Новомихайлівки. Про це повідомив спікер ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація на Авдіївському напрямку відносно стабілізувалася. Українські воїни відбили 23 атаки ворога за минулу добу, сьогодні ЗСУ відбили 14 атак у районі населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське. Під Авдіївкою окупанти проводять локальні дії.

"Хоча лінія фронту залишається динамічною в деяких місцях, але загалом на тих трьох селах Бердичі, Тоненьке, Орлівці противник застряг і стоїть на місці", - розповів Лиховій. відео дня

Речник ОСУВ "Таврія" зауважив, що наразі окупанти сконцентрувались на Новопавлівському напрямку.

"Зокрема, в районі села Новомихайлівка противник просто б'ється лобом у східну околицю, має на меті просування вперед, докладає чимало зусиль і підтягує сили. Для нього в Донецькій області це основний напрямок бойових дій після Авдіївки", - пояснив він.

Лиховій додав, що 5 березня ЗСУ відбили найбільшу кількість атак з останній час. Росіяни здійснили 39 атак на Новопавлівському напрямку. Сьогодні окупанти намагались 13 разів прорвати оборону українських захисників.

Хто такий Дмитро Лиховій Лиховій Дмитро - український журналіст, громадський діяч, поет, військовослужбовець, учасник війни з Росією. Головний редактор інтернет-видання "Новинарня". Понад 20 років працював заступником головного редактора щоденної газети "Україна молода" (1996—2015). Із грудня 2023 року — капітан, речник Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

Війна в Україні

Нагадаємо, ситуація на фронті складна, але контрольована. ЗСУ планують стабілізувати лінію фронту найближчим часом і провести цього року контрударні дії, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

Також 5 березня російські окупанти застосували на Сумщині кулькові осколкові авіаційні бомби. Два села були заміновані "касетними" снарядами. Фахівці з розмінування вже працюють на місці. Це перше зафіксоване використання такої зброї в області.

Крім цього, російські втрати на Таврійському напрямку за останню добу склали 515 осіб (вбиті та поранені), ще 4 окупантів узято в полон. Захисники України продовжують стійко тримати оборону. Українські війська також знищили 71 одиницю ворожої техніки.

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