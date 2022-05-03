Або після 9 травня або через п'ять-вісім років: експерт назвав умови і терміни закінчення війни в Україні

війна, Бородянка, зруйнований будинок / Фото УНІАН

Військовий експерт озвучив три сценарії, згідно з якими війні в Україні прийде кінець.

У чаті на Главреді письменник, військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак зазначив, що пробачити Путіну скоєні в Україні злочини – це абсолютно безглузда і небезпечна позиція.

Експерт зазначив, що для України є 3 варіанти закінчення війни в Україні:

Війна може закінчитися після 9 травня - при фізичному знищенні Путіна і ліквідації його режиму.

Війна може закінчитися приблизно до кінця 2022 року - за умови знову-таки знищення режиму Путіна.

Війна може зайняти ще кілька років. Навіть не два-три, а п'ять-вісім років. Так довго війна триватиме в тому випадку, якщо світ буде не зовсім впевнений, що режим Путіна слід дотиснути або знищити.

"Я за те, щоб Путіна ліквідувати. Я за те, щоб режим Путіна був анульований. Більш того, я за те, щоб провести денуклеаризацію Росії, тобто позбавити її ядерної зброї і можливості коли-небудь загрожувати світу ядерною бомбою", - зазначив експерт.

читайте такожБуде війна, а не спецоперація: експерт розповів про плани Путіна оголосити загальну мобілізацію 9 травняЗа його словами, Україні головне "дотягнути" до сакральної для Путіна дати.

"Тобто, сьогодні можливі і позитивні, і дуже негативні для України Сценарії. Втім, мені здається, що гірше Україна переживає і повинна пережити до 9 травня, а далі все буде більш позитивно", - пояснив Бадрак.

Найімовірніше, вважає експерт, війна в Україні триватиме до кінця цього року. Але це залежить від позиції багатьох країн.

"Плюс, цей прогноз розрахований на те, що Росія не використовує ядерну зброю. Європа дуже цього боїться, тому що, на думку багатьох експертів, Путіну буде нецікаво завдати ядерного удару по території України – набагато цікавіше для нього буде вразити територію країни-члена НАТО", - пояснив Бадрак.

читайте такожПочнеться ескалація і нова атака РФ: астролог назвала місяць і найнебезпечніший період війни в УкраїніЗрештою питання в тому, чи дозволять слуги Путіна йому зробити такий крок, тому що сам він до цього готовий.

"Путін піде на це тоді, коли побачить, що при будь-якому варіанті розвитку подій його чекає ліквідація, тобто смерть як злочинця. Розуміння цього може спричинити за собою бажання використовувати останній аргумент-ядерну зброю. І тоді все буде впиратися в те, яке оточення буде навколо Путіна. Хочеться вірити, що цього не станеться і що поруч з Путіним знайдеться хоча б одна людина з інстинктом самозбереження, і тоді ядерний удар завдано не буде", - підсумував експерт.

Раніше радник глави офісу президента України Олексій Арестович заявив, що окупанти мають намір провести колони українських військовополонених в рамках парадів, присвячених 9 травня, відразу в декількох містах.

Читайте також: