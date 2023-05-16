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Знищений чи ні: США офіційно відреагували на інформацію про пошкодження Patriot

Ангеліна Підвисоцька
16 травня 2023, 23:47 оновлено 16 травня, 23:55
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Джон Кірбі заявив, що США не можуть підтвердити інформацію про нібито пошкодження ППО Patriot.
Patriot, Джон Кірбі
США не можуть підтвердити інформацію про пошкодження Patriot / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Російські окупанти в ніч на 16 травня намагалися обстріляти Україну і заявили про нібито знищення зенітного ракетного комплексу Patriot. Однак США не можуть підтвердити інформацію про пошкодження ППО. Про це заявив представник Ради Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі, повідомляє журналіст "Голосу Америки" Остап Ярич.

Він також зазначив, що США допомогли б Україні, якби російські окупанти дійсно пошкодили Patriot.

"У Білому домі не можуть підтвердити інформацію про те, що Patriot в Україні був пошкоджений — представник Ради з нацбезпеки Джон Кірбі. Він додав, що у разі якби системі були нанесені пошкодження, які потребували ремонту за межами України, тоді США з цим допомогли б", – пише Ярич.

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ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Ракетний удар по Києву 16 травня 2023

16 травня російські окупанти влаштували ракетну атаку на Київ. Це був вже восьмий повітряний напад на столицю України з початку травня. Повітряна тривога оголошувалася двічі - о 2:25 і 4:22 ранку.

За попередніми даними, зафіксовано падіння уламків у Солом'янському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження у Солом'янському районі - там було загоряння нежитлового приміщення та кількох одиниць автомобільної техніки. Пожежу ліквідовано.

В інших районах пошкодження не суттєві: уламки впали на припарковані автомобілі, прибудинкову територію або лісопаркову зону. На даний момент інформації про постраждалих немає.

Дивіться відео про те, як Росія влаштувала нічну ракетну атаку на Україну:

У Росії Міноборони після нічної ракетної атаки по Україні стверджує, що нібито знищило ЗРК Patriot в Києві. Там заявили, що під час обстрілу Києва їх ракета "Кинджал" нібито знищила комплекс Patriot у Києві.

У Міноборони з гумором відреагували на таке твердження росіян.

"Пресслужба Міноборони Росії могутніше армій більшості країн. Росії навіть не потрібна армія, щоб завоювати весь світ; його державні ЗМІ і прессекретар Міноборони Конашенков більш ніж адекватні", – йдеться в Twitter МО України.

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війна в Україні новини США Кирби вторгнення Росії ЗРК Patriot
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