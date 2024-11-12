Важка доба для ЗСУ: ворог просунувся біля 10 населених пунктів - DeepState

Українські захисники активно відбивають ворожі атаки на Курському напрямку.

https://glavred.net/ukraine/tyazhelye-sutki-dlya-vsu-vrag-prodvinulsya-v-rayone-10-naselennyh-punktov-deepstate-10613477.html Посилання скопійоване

Тривають бої з російськими окупантами / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, deepstatemap

Коротко:

Окупанти просунулись біля 10 населених пунктів

Сили оборони України відбили ворожі атаки на Курському напрямку

Російські окупанти продовжують реалізовувати свої загарбницькі плани, ворог просунувся біля низки населених пунктів. Проте на Курському напрямку армія РФ зазнала поразки. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Остання доба, згідно з даними експертів, була вкрай складною для українських захисників через тиск з боку противника. Низка населених пунктів по всій лінії зіткнення зазнали змін.

відео дня

"Ворог просунувся в Першотравневому (Наукове з 2024 р., — ред.), Неліпівці, біля Дар'їно, Петрівки, Юріївки, Новоолексіївки, Дальнього, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки", — написали в DeepState.

Крім того, ворог активно штурмує на Курському напрямку, однак українські захисники активно відбивають ворожі атаки.

"Надзвичайно важкий день був біля села Новоіванівка, де ворог відразу 5 разів намагався заскочити в село та його околиці. В сумі було задіяно 29 одиниць ОВТ. Перші три накати були по 7 ОВТ, решта два по 4 ОВТ. Кількість мертвих та поранених окупантів може сягати до 300 осіб.", - повідомили аналітики.

У зведенні наголошують, що в окупантів точно був чорний день.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомляв, що російські окупанти просуваються на фронті. До Дніпропетровської області залишилось 9 кілометрів. Він також зазначив, що ворог, 11 листопада, просунувся на лівому фланзі від Гуляйполя Запорізької області.

Як писав раніше Главред, попри складну ситуацію вздовж усієї лінії фронту Силам оборони України вдається контратакувати. Так нещодавно ЗСУ повернули контроль над окремими ділянками на Лиманському напрямку.

Олександр Мусієнко розповідав, що ЗСУ можуть стабілізувати весь Східний фронт до січня. На Покровському напрямку Сили оборони України успішно стримують наступ російських військ, і ситуація поступово стабілізується. Наразі російські окупанти зосередили свої основні сили на Курахівському напрямку.

Читайте також:

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред