Вижив лише батько: ракета РФ вбила в Кривому Розі маму та її трьох маленьких дітей

Жертвами російського ракетного удару стали 30-річна Олена Кулик, 10-річний Кирило, Демид, якому було 2,8 року, і двомісячна Уляна.

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Максим Кулик залишився живий, бо вийшов в іншу кімнату під час удару ракети / Колаж: Главред, фото: ДСНС, t.me/svoiKR

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РФ атакувала Кривий Ріг балістикою

Загинула майже вся родина - 30-річна жінка та троє її маленьких дітей

У Кривому Розі внаслідок ракетного удару країни-агресора Росії загинула майже ціла родина - мама та троє її малолітніх дітей. Батько залишився живий, оскільки вийшов в іншу кімнату. Тіла всіх загиблих рятувальники дістали з-під завалів будинку.

11 листопада Росія атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою, яка влучила в житловий будинок. Цілий під'їзд із першого до п'ятого поверху зруйновано.

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Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, унаслідок учорашньої атаки РФ загинуло четверо людей.

"Загалом під час вчорашньої атаки на Кривий Ріг росіяни вбили чотири людини. Страшна трагедія. Найщиріші співчуття рідним загиблих", - написав він у Telegram.

Олена Кулик / t.me/svoiKR

Учора ввечері з-під завалів розбитого ворожою ракетою будинку в Кривому Розі дістали тіло жінки, сьогодні вранці - тіла трьох дітей.

"Тіло третьої дитини виявили під завалами п'ятиповерхівки. Їй не було й року", - написав Лисак.

Жертвами російського ракетного удару стали: 30-річна Олена Кулик, 10-річний Кирило, а також Демид, якому було 2,8 року, і двомісячна Уляна.

Олена Кулик із сином Кирилом / t.me/svoiKR

Батько сімейства залишився живим, оскільки під час удару вийшов у сусідню кімнату - про це розповіла мама чоловіка.

Максим Кулик - єдиний, хто залишився живим у цій родині / t.me/svoiKR

Атака РФ на Кривий Ріг 11 листопада 2024 року

Раніше Главред писав, що 11 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу в Дніпропетровській області, прицільно влучивши в п'ятиповерховий житловий будинок. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

За інформацією керівника ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, удар було здійснено балістичною ракетою. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Президент України Володимир Зеленський прокоментував цей терористичний обстріл, зазначивши, що вибухом зруйновано квартири з першого по п'ятий поверх одного з під'їздів.

Повідомлялося, що кількість постраждалих унаслідок російського терористичного удару по п'ятиповерхівці в Кривому Розі зросла до 11 осіб, з них 2 дитини.

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