Йде "полювання": генерал-розвідник назвав головну версію отруєння дружини Буданова

Якби у росіян були можливості, вони б давно спробували знищити Кирила Буданова, каже Валерій Кондратюк.

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Валерій Кондратюк прокоментував отруєння Маріанни Буданової / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Глава Служби зовнішньої розвідки в 2020-2021 роках і начальник Головного управління розвідки у 2015-2016 роках Валерій Кондратюк розповів про те, чому РФ пішла на отруєння дружини глави ГУР Маріанни Буданової.

Як підкреслив він Radio NV, війна, яку ГУР переносить з України на територію Росії, є особистим приниженням диктатора Володимира Путіна.

"І нанесення ударів, які організовувало ГУР, дронами по Кремлю, також успішні рейди РДК на територію Бєлгородщини — все це призвело до того, що Путін відчув не менше приниження, ніж від маршу [вже покійного, за російськими повідомленнями, глави ПВК Вагнер] Пригожина", — зазначив співрозмовник.

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За його словами, якби у росіян були можливості, вони б давно спробували знищити Буданова і інше керівництво ГУР, і нагадав про серію ударів російськими ракетами і шахедами по будівлях ГУР і про "постійне полювання російських диверсантів за безпосередньо Кирилом Будановим".

"Саме це полювання свідчить, що Росії ці операції допікають і точно заливають їм, як то кажуть, сала за їх сорочку. І це вони дуже — дуже чітко відчувають", - додав Кондратюк.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Отруєння Маріанни Буданової

Раніше повідомлялося про те, що дружина керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова опинилася в лікарні. Маріанну Буданову отруїли. Про це пише видання Бабель з посиланням на джерела в розвідці.

За даними ЗМІ, у Маріанни Буданової діагностували отруєння важкими металами.

Пізніше стало відомо про те, що Маріанну Буданову отруїли "через їжу". Маріанна Буданова жива і вже пройшла перший етап лікування. Сам глава ГУР в порядку. При цьому отруєння важкими металами також виявили у кількох співробітників ГУР України.

Нагадаємо, генерал СБУ прокоментував отруєння дружини Буданова. Віктор Ягун заявив, що "був би здивований", якби у Кремля виявилася велика агентура.

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