'Хвилі піхоти йдуть і йдуть': експерт розкрив важку ситуацію для ЗСУ під Авдіївкою

Не рахуючись із втратами в особовому складі, РФ продовжує тиснути, особливо на півночі в районі Красногорівки, повідомив Грабський Сергій.

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В Авдіївці важка ситуація / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap.live

Військовий експерт Сергій Грабський розповів, що російська армія не звертає уваги на втрати під Авдіївкою на Донеччині та усі ресурси кидає у цей район. На цій ділянці фронту ідуть хвилі піхоти, а натомість окупанти економлять техніку.

В ефірі телеканалу FREEДОМ Грабський розповів, всі свої наступальні ресурси противник кидає саме в район Авдіївки, "щоб за будь-яку ціну досягти якогось успіху". Він зауважує, що саме з цим пов’язане зниження бойової активності на інших ділянках фронту.

"Для того "гарматного м’яса", яке під тиском або добровільно намагається атакувати, ситуація справді дуже нехороша, бо наша артилерія, наша розвідка, наші ударні засоби роблять усе, щоб вони не дійшли до наших позицій. Але якщо ми говоримо про верхній ешелон російської влади, то потрібно розуміти, що вони зараз скоюють, загалом-то, злочин, тому що вони на ці втрати просто не звертають уваги. Я спілкуюся з хлопцями, які зараз тримають оборону. Вони кажуть, що співвідношення сил приблизно 1 до 5, 1 до 7", - розповів експерт.

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З його слів, не рахуючись із втратами в особовому складі, продовжує тиснути, особливо на півночі в районі Красногорівки. Російські окупанти намагаються обійти позиції Сил оборони та прорватися через залізницю.

"Великі втрати саме в техніці змушують їх, як би переходити саме до таких традиційних операцій періоду, припустимо, весни-літа 1942 року десь у районі Ржева. Тобто ось такі хвилі піхоти йдуть, йдуть і йдуть. Для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях, ситуація дуже складна. Але політичне керівництво і командний склад бадьоро доповідають про успіхи, про просування в бік залізниці, власне, якщо ми говоримо про Красногорівку, і за іншими напрямками, ось така ситуація. Вона дуже напружена, дуже складна, зокрема для наших військ", - сказав Грабський.

Ситуація в Авдіївці: що відомо

Нагадаємо, що Віталій Барабаш розповів про продовження наступу окупантів. Росія кинула нові сили на штурм Авдіївки, ЗСУ відбивають всі ворожі атаки, а окупанти не досягли жодного успіху.

Росіяни не припиняють штурм вже добу та намагаються оточити Авдіївку . Наразі ситуація в Авдіївці Донецької області дуже важка. Російська окупаційна армія від продовжу штурмувати українські позиції, нова хвиля пішла.

В ОП назвали неочікувану причину активних штурмів РФ Авдіївки. За слова Михайла Подоляка, росіяни обрали цей напрямок для активних дій, бо там "кримінальні анклави Донецька, які там довгий час жили".

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