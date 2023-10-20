Росіяни не припиняють штурм вже добу та намагаються оточити Авдіївку

Вчора за ніч близько 50 одиниць техніки росіян було спалено на напрямку та приземлено п'ятий літак Су-25.

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В Авдіївці важка ситуація / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Окрема президентська бригада

Керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що наразі ситуація в Авдіївці Донецької області дуже важка. Російська окупаційна армія від учорашнього дня вже добу штурмує, нова хвиля пішла.

"Ми розуміли, що вони полізуть найближчими днями, але не думали, що вони підуть вночі. Хоча військові чітко сказали, що вночі будуть штурми, хлопці були готові. Нова хвиля не менш потужна ніж та, що була 10-11 жовтня. Знову велика кількість техніки", - зазначив Барабаш в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За попередніми даними, лише вчора за ніч близько 50 одиниць техніки було спалено на напрямку та приземлено п'ятий літак Су-25.

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"Хлопці тримаються, все відбили, але дуже важко. Ситуація важка. Всі позиції тримаються, але ворог тисне, не полишає спроб місто оточити", - додав очільник МВА.

У ЗСУ розкрили ситуацію на Авдіївському напрямку

"На Авдіївському напрямку ворог відновив наступальні дії та не полишає спроб оточити Авдіївку. Але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат. Так, минулої доби втрати ворога на цьому напрямку склали вбитими та пораненими майже 900 російських окупантів", - сказав речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

Також ЗСУ у районі Авдіївки знищили понад 50 танків та 100 одиниць броньованої техніки РФ. Сили оборони також відбили атаки у районах населених пунктів Новокалинове, Степове та Сєверне Донецької області.

Крім того, захисники стримують окупантів біля Мар'їнки та на Шахтарському напрямку. На Куп'янському напрямку ЗСУ за добу відбили 30 атак противника.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили найбільшу атаку РФ в районі Авдіївки, але це ще не кінець. Це наймасштабніший наступ, який був на Авдіївку за весь час війни, починаючи з 2014 року, заявив голова Авдіївської міської військової адміністрації.

Окупанти поновили масовані атаки по Авдіївці.Стрілецькі бої чути цілодобово. Окупанти гатять із всього, що у них є. Умовне затишшя, яке спостерігатися упродовж кількох днів, завершилося.

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