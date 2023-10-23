УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Люди завезені з 2014 року": в ОП назвали неочікувану причину активних штурмів РФ Авдіївки

Юлія Куришко
23 жовтня 2023, 17:55оновлено 24 жовтня, 14:36
Росіяни намагаються вийти на адмінкордони Донецької області в рамках якоїсь політичної програми, вважає Подоляк.
'Люди завезені з 2014 року': в ОП назвали неочікувану причину активних штурмів РФ Авдіївки
Подоляк розповів причину штурмів Авдіївки / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap.live

Керівник Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що на Авдіївському напрямку окупаційна армія активно намагається атакувати.

"З точки зору того, що відбувається на Авдіївському напрямку ... - це абсолютно політичне рішення. Вони тупо в лоб йдуть на цьому напрямку..., намагаючись вийти на адмінкордони Донецької області в рамках якоїсь політичної програми, політичної доцільності", - сказав подоляк в ефірі "УНІАН".

За слова Подоляка, росіяни обрали цей напрямок для активних дій, бо там "кримінальні анклави Донецька - там найбільш мотивовані були люди, ну, бандити, які там довгий час жили, вони порахували, що це вже до кінця життя у них буде своя територія, де ніяких правил, ніяких законів не буде...".

відео дня

Разом з тим представник ОП наголошує, що йдеться не про українців, а про людей, які були завезені з РФ від 2014-го.

"Вони отримали таку вольницю, отримали... в своє управління кримінальний анклав, і вони намагаються зберегти за собою місце, недоторканне і неконтрольоване. Так, тобто там немає законів і відповідно вони борються за право жити на беззаконній території. І відповідно вони більш мотивовані, тому що всі інші частини російські набагато менш мотивовані, вони воюють виключно кількісно і так далі...", - наголосив Подоляк.

Ситуація на Авдіївському напрямку: що відомо

Нагадаємо, що РФ перекидає під Авдіївку нові сили попри великі втрати. Окупанти стикаються з такими ж проблемами, які були у ЗСУ у перші тижні українського контрнаступу у червні 2023 року.

Росіяни не припиняють штурм вже добу та намагаються оточити Авдіївку. Вчора за ніч близько 50 одиниць техніки росіян було спалено на напрямку та приземлено п'ятий літак Су-25.

Окупанти під Авдіївкою риють тунелі, щоб підібратись до ЗСУ. Окупаційні війська РФ не полишають спроб оточити Авдіївку, навіть попри значні втрати та застосовують тактику "кротів", щоб бути ближче до наших позицій.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Авдіївка Михайло Подоляк
Реклама

Головне за день

Запускатимуть ракети: експерт розповів, в якому випадку США застосують зброю

Запускатимуть ракети: експерт розповів, в якому випадку США застосують зброю

21:05 Політика
Замах на Царьова - спецоперація Служби безпеки України - ЗМІ

Замах на Царьова - спецоперація Служби безпеки України - ЗМІ

21:02 Україна
Війська РФ намагаються оточити ще одне місто на Донбасі: у ЗСУ розкрили їхні плани

Війська РФ намагаються оточити ще одне місто на Донбасі: у ЗСУ розкрили їхні плани

20:42 Україна
Всі головні новини

Останні новини

21:05

Запускатимуть ракети: експерт розповів, в якому випадку США застосують зброю

21:02

Замах на Царьова - спецоперація Служби безпеки України - ЗМІ

20:42

Війська РФ намагаються оточити ще одне місто на Донбасі: у ЗСУ розкрили їхні плани

20:32

Мало не помер: стало відомо, як служить Козловський

19:55

В ГУР відреагували на можливу смерть Путіна і розповіли, що насправді діється в Кремлі

Фесенко: Роль Китаю у "вісі зла" перебільшена, головний бенефіціар - РосіяФесенко: Роль Китаю у "вісі зла" перебільшена, головний бенефіціар - Росія
19:47

Скандальний Орбан не хотів танцювати під дудку Путіна: ЗМІ дізналися деталі

19:30

Злива, потоп і вітер 30м/с: в Україну йде справжній Армагеддон

19:10

Два сценарії, які будуть відбуватися після смерті ПутінаПогляд

19:03

Хитра головоломка для найуважніших: треба за 13 секунд знайти павука

Реклама
18:47

На спробах воювати з Заходом Путін може "зламати собі шию" – Фесенко

18:31

Нізащо не здогадаєтесь: що означає слово "шинквас" в українській мові

18:11

У чому плюси пити воду з лимоном: експерт розкрив таємницю диво-напою

18:08

Підрив судна ЧФ у Севастополі: у Силах оборони натякнули на карму для окупантів

18:02

Захід не готовий виграти у Путіна війну - Фесенко

18:01

Довгий і важкий наступ: у ЦАХАЛ розкрили плани щодо операції в Секторі Гази

17:59

День ангела в листопаді 2023: як назвати дитину, яка народилася цього місяця

17:35

Що їсти, щоб не мерзнути: ТОП-продуктів, які допоможуть тілу зігрітися

17:14

Вихід ЗСУ на кордони 1991 року і розвал Росії: генерал СБУ Ягун зробив прогнозВідео

17:13

Війна триватиме весь 2024 рік, Україна переможе, а ЗСУ можуть зайти до Росії – ГетьманЕксклюзив

17:12

Чому корисно їсти гостру їжу: 4 причини, про які ви не зналиВідео

Реклама
17:08

Як правильно сушити одяг, щоб в будинку не з'явилась цвіль

16:54

Справа під ковпаком ФСБ: спливли несподівані деталі замаху на Царьова в Криму

16:53

З фронту на сцену: боєць 3-ї штурмової Віктор Розовий повернувся в "Лігу Сміху. Волонтерський десант 2"

16:51

"Задум буде реалізований": у ЗСУ анонсували повне знищення Кримського мосту

16:48

Дівчина показала лайфхак, як відмити жирні пластикові контейнери без всяких зусиль за 2 хвилини

16:20

Данілов - про ядерні тренування РФ: одна ракета шльопнулася, друга не розкрилася

16:12

Як в будинку зберегти тепло: 3 слушних поради для холодних днів

16:11

"Україна не переможе": Орбан видав зухвалу заяву, а прем'єр Люксембургу його осадив

16:00

"Ніжна, красива жінка": Потап несподівано захопився молодою співачкоюВідео

15:40

Окупант-"рекордсмен" пролетів 37 метрів після підриву БТР, на якому він їхав

15:16

У Путіна йокнули через контакти з ХАМАС і зробили дивну заяву

15:01

Більше не потрібно терпіти: як позбутися мігрені лише за 10 хвилин надійним способом

14:59

"Смерті Путіна недостатньо": у РНБО розповіли, які зміни відбудуться в Росії

14:52

Що зробити 28 жовтня, щоб всі хвороби відступили: старі прикмети дня

14:45

Десантники ЗСУ націлилися на звільнення великого міста і назвали напрямок

14:41

У разі Третьої світової війни усім буде хана, але зараз не та ситуація – Фесенко

14:40

Як правильно прати в пральній машині: дівчина показала три секрета

14:34

Таксист не говорив українською і вигнав пасажирок: Арестович дасть йому грошей

14:22

Оборонний конфлікт майже вичерпано: Держаудитслужба та бізнес домовилися про співпрацю – експерт

14:19

Пацієнт пластичного хірурга: у Росії показали зміненого співака Малініна

Реклама
14:16

Росіяни зігнали в Донецьку область додаткові загони силовиків - ЦНС

14:14

Посівний календар на листопад 2023: що обов'язково потрібно зробити на городі перед початком зими

13:55

Вітер зноситиме дерева: українців попередили про штормову погоду на вихідні

13:54

Дочка Касселя і Белуччі оголосила про нові стосунки спекотними фото

13:50

РФ отримала по зубах біля Авдіївки: ЗСУ знищили бригаду окупантів – Зеленський

13:43

Що іграшки роблять вночі: рецензія на фільм "П'ять ночей у Фредді"

13:04

США не дадуть РФ перемогти, це спровокує Китай до війни проти Тайваню – ДжонсонВідео

13:00

Арестович сумнівається у звільненні України: Данілов жорстко відреагував

12:51

"Шоколадне передозування": що буде, якщо з'їсти 10 шоколадок за раз

12:47

Місячний календар 28 жовтня 2023: повний Місяць призведе до спокус у всіх сферах життя

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти