'Люди завезені з 2014 року': в ОП назвали неочікувану причину активних штурмів РФ Авдіївки

Росіяни намагаються вийти на адмінкордони Донецької області в рамках якоїсь політичної програми, вважає Подоляк.

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Подоляк розповів причину штурмів Авдіївки / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap.live

Керівник Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що на Авдіївському напрямку окупаційна армія активно намагається атакувати.

"З точки зору того, що відбувається на Авдіївському напрямку ... - це абсолютно політичне рішення. Вони тупо в лоб йдуть на цьому напрямку..., намагаючись вийти на адмінкордони Донецької області в рамках якоїсь політичної програми, політичної доцільності", - сказав подоляк в ефірі "УНІАН".

За слова Подоляка, росіяни обрали цей напрямок для активних дій, бо там "кримінальні анклави Донецька - там найбільш мотивовані були люди, ну, бандити, які там довгий час жили, вони порахували, що це вже до кінця життя у них буде своя територія, де ніяких правил, ніяких законів не буде...".

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Разом з тим представник ОП наголошує, що йдеться не про українців, а про людей, які були завезені з РФ від 2014-го.

"Вони отримали таку вольницю, отримали... в своє управління кримінальний анклав, і вони намагаються зберегти за собою місце, недоторканне і неконтрольоване. Так, тобто там немає законів і відповідно вони борються за право жити на беззаконній території. І відповідно вони більш мотивовані, тому що всі інші частини російські набагато менш мотивовані, вони воюють виключно кількісно і так далі...", - наголосив Подоляк.

Ситуація на Авдіївському напрямку: що відомо

Нагадаємо, що РФ перекидає під Авдіївку нові сили попри великі втрати. Окупанти стикаються з такими ж проблемами, які були у ЗСУ у перші тижні українського контрнаступу у червні 2023 року.

Росіяни не припиняють штурм вже добу та намагаються оточити Авдіївку. Вчора за ніч близько 50 одиниць техніки росіян було спалено на напрямку та приземлено п'ятий літак Су-25.

Окупанти під Авдіївкою риють тунелі, щоб підібратись до ЗСУ. Окупаційні війська РФ не полишають спроб оточити Авдіївку, навіть попри значні втрати та застосовують тактику "кротів", щоб бути ближче до наших позицій.

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