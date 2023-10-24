Заходять з 2 флангів: окупанти кинули нові сили на штурм Авдіївки

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації повідомив про ситуацію в місті. За його словами, ворог продовжує штурм, однак ЗСУ відбивають всі атаки.

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Окупанти кинули нові сили на штурм Авдіївки / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Скріншот із відео "Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ"

Російські окупанти продовжують намагатися оточити Авдіївку в Донецькій області та виконують наступи зі східного та північного напрямів. Проте українські військові успішно відбивають усі атаки противника. Про це заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації (МВА) Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

Чиновник зауважує, що окупанти не досягли жодного успіху, і він вважає розповіді російських пропагандистів про надмірну "прорвану лінію оборони" не що інше, як фейк.

Барабаш додав, що російські війська використовують усе доступне озброєння для своїх атак. Наприклад, минулої ночі вони атакували авіаційними бомбами, ракетами та використовували ствольну артилерію.

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"З початком світового дня почали гатити зі ствольної артилерії та РСЗВ. В 6.10 трапився потужний обстріл старої частини міста, але поки що інформації про загиблих або поранених цивільних не надходила", - сказав він.

За словами керівника МВА, війська РФ не полишають спроб оточити Авдіївку, і "кидають на штурми на південь і північ від міста все нові й нові сили".

"Останні дві доби вони здебільшого діють невеликими групами, намагаються з декількох напрямків одночасно знайти шпарини в обороні. Але успіху не мають, усі атаки відбиті. Оборона тримається", – наголосив глава МВА.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Авдіївському напрямку останніми тижнями тривають жорсткі бої. Російським військам так і не вдається досягнути значних успіхів там. Проте командування РФ не звертає увагу ні на великі втрати, ні на опір, який чинять українські захисники.

Водночас, в ході багатоденних спроб наступу в районі Авдіївки Донецької області російські окупанти змогли максимально просунутися до 1,5 км в глибину на фронті до 1 км в ширину, розповів військовий журналіст Юрій Бутусов.

Також, військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан вказує, що військова тактика, яку застосовують російські окупанти в районі Авдіївки, не є правильною або стратегічно виправданою. Спроби оточити нашу оборону та рухатися далі на захід, зменшуючи "кліщі". А чим вони стають тоншими і довшими, тим простіше їх відсікати.

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