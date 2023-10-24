Катастрофа під Авдіївкою: ЗСУ можуть провести операцію з оточення росіян

Російські війська не здатні успішно оточити Авдіївку, і їхні спроби взяти місто в "кліщі", ймовірно, завершаться крахом.

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ЗСУ можуть провести операцію з оточення росіян / Колаж Главред, фото: ГУР, Міноборони України

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан вказує, що військова тактика, яку застосовують російські окупанти в районі Авдіївки, не є правильною або стратегічно виправданою. Спроби оточити нашу оборону та рухатися далі на захід, зменшуючи "кліщі". А чим вони стають тоншими і довшими, тим простіше їх відсікати. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

Він вважає, що для успішного оточення такого укріпленого пункту, як Авдіївка, ворогам потрібно розширити "крила" щонайменше на 10-15 кілометрів на південний і північний боки. Ворог не має достатньо ресурсів та можливостей для цього.

За його словами, через кілька днів або тиждень, ці "кліщі" будуть витягнуті, і тоді ми зможемо виконати операцію по їхньому відсіченню.

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"Можливо, навіть 2 маленькі "котли" вийде у наших військ, ми ці "кліщі" візьмемо в напівоточення", – вважає полковник запасу.

Подібний метод оточення представляє серйозну загрозу для атакуючої сторони і, імовірно, може призвести до катастрофи. Таким чином, російським військам залишилося ще близько тижня, щоб розвинути свій бойовий потенціал там.

Світан підкреслив, що наш Генштаб надає менші втрати ворогові, ніж повідомляють західні ЗМІ. Зокрема, слід зазначити наявність приблизно ста тисяч бойовиків ПВК "Вагнера", більшість з яких змогли уникнути ув'язнення. Також важливо відзначити, що приблизно стільки ж мобілізованих бойовиків загинуло на окремих територіях "Л/ДНР".

Полковник запасу пояснив, що останні не включалися до загальних статистичних даних, поки вони не були мобілізовані та не розглядалися як фактичні російські військовослужбовці.

"Тобто загальна кількість загиблих навіть трохи більша, ніж дає наш Генштаб", – зауважив Світан.

Але, додав військовий експерт, якщо рахувати, що співвідношення загиблих і поранених йде приблизно 1:3, то на цій війні постраждало щонайменше до мільйона росіян.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Авдіївському напрямку останніми тижнями тривають жорсткі бої. Російським військам так і не вдається досягнути значних успіхів там. Проте командування РФ не звертає увагу ні на великі втрати, ні на опір, який чинять українські захисники.

Водночас, в ході багатоденних спроб наступу в районі Авдіївки Донецької області російські окупанти змогли максимально просунутися до 1,5 км в глибину на фронті до 1 км в ширину, розповів військовий журналіст Юрій Бутусов.

Також, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що на Авдіївському напрямку окупаційна армія активно намагається атакувати, бо на захопленій частині Донецької області "кримінальні анклави Донецька - там найбільш мотивовані були люди, ну, бандити, які там довгий час жили, вони порахували, що це вже до кінця життя вони матимуть свою територію, де ніяких правил, ніяких законів не буде...". Водночас представник ОП зазначає, що йдеться не про українців, а про людей, завезених із РФ з 2014-го.

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