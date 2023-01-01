13-річний хлопчик двічі за добу потрапив під обстріл РФ, вдруге – у реанімації лікарні Херсону

Дитина два рази потрапила під ракетний обстріл загарбників 31 і 1 січня з інтервалом у кілька годин.

РФ обстріляла дитячу лікарню у Херсоні/ Telegram Херсонська ОВА

На Херсонщині в селищі міського типу Наддніпрянське в суботу, 31 грудня, двоє дітей потрапили під обстріл окупантів. Братик і сестричка якраз поверталися додому, коли їх посеред дороги застала ворожа атака. Це сталося за лічені години до Нового року.

13-річного хлопчика у важкому стані доставили до лікарні, і лікарі буквально витягли його з того світу. Про це розповіли Херсонській обласній військовій адміністрації.

Проте вже у медзакладі хлопчик потрапив під другий ракетний обстріл. Російські окупанти відкрили вогонь просто по дитячій лікарні, у реанімації якої лежав підліток.

"1 січня, перші хвилини Нового Року, – російська армія атакує Херсонську обласну дитячу клінічну лікарню. У цей момент 13-річний Ярослав знаходився в реанімаційному відділенні. У палаті, в якій лежала дитина у вкрай важкому стані, вибило вікна", – розповіли в ОВА.

Після цього дитину евакуювали до Миколаєва, де лікарі продовжують боротися за його життя.

"Що цим нелюдам зробив 13-річний хлопчик, що вони двічі намагались його вбити. Немає таких слів, щоб описати ненависть та огиду до росіян, які віддали та виконали цей злочинний наказ. Сидіти вам на лаві трибуналу та горіти в пеклі", – наголосили у Херсонській ОВА.

Масована ракетна атака РФ

Нагадаємо, в Україні в суботу, 31 грудня, під час повітряної тривоги прокотилася низка вибухів у різних областях. Країна-агресорка Росія масово запустила по Україні ракети. У багатьох містах енергетики вимкнули світло, щоб зменшити рівень шкоди. Були "прильоти" у Києві, Хмельницькому, Миколаєві та Запоріжжі.

У новорічну ніч на 1 січня 2023 року окупанти знову масовано атакували Україну. Вони запустили по Україні ракети і десятки дронів-камікадзе. Під час російської атаки були "прильоти". Зокрема, вибухи відбулися у Голосіївському та Шевченківському районах столиці. Окупанти цинічно написали привітання "З Новим роком" на дронах-камікадзе, які запустили для вбивства українців.

Повідомлялося, що окупанти за минулу добу, 31 серпня, 40 разів обстріляли територію Херсонської області. Через обстріли отримали поранення три людини, з яких двоє – діти. У новорічну ніч загарбники обстріляли дитячу обласну лікарню у Херсоні, було близько семи "прильотів", вибито понад 700 вікон.

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