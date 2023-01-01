Окупанти обстріляли лікарню і будинки в Херсоні: є загиблі, двоє дітей поранені

13-річний хлопчик перебуває у тяжкому стані, 12-річна дівчинка дістала поранення середнього ступеня важкості.

Наслідки обстрілу оккупантами дитячої лікарні у Херсоні/ Telegram Херсонська ОВА

Російські загарбники за минулу добу, 31 серпня, 40 разів обстріляли територію Херсонської області. Через обстріли окупантів за добу отримали поранення три людини, з яких двоє – діти. 13-річний хлопчик отримав важкі поранення і перебуває у тяжкому стані, 12-річна дівчинка дістала поранення середнього ступеня тяжкості.

Противник вів вогонь по мирних населених пунктах області з артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Обласний центр за минулу добу окупанти атакували 18 разів. Ворожі снаряди влучили в об’єкт критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки.

РФ обстріляла дитячу лікарню в Херсоні

У новорічну ніч російські окупанти обстріляли Херсонську дитячу обласну лікарню. Як повідомляють у Херсонській ОВА, було близько семи "прильотів", вибито понад 700 вікон.

У ДСНС України розповіли, що персонал лікарні встиг евакуювати в підвал 17 дітей, чотирьох батьків та 38 працівників.

Також було два потрапляння в інший корпус лікарні, там вибило вікна і пошкодило стіну.

Масована ракетна атака РФ

Нагадаємо, в Україні в суботу, 31 грудня, під час повітряної тривоги прокотилася низка вибухів у різних областях. Країна-агресорка Росія масово запустила по Україні ракети. У багатьох містах енергетики вимкнули світло, щоб зменшити рівень шкоди. Були "прильоти" у Києві, Хмельницькому, Миколаєві та Запоріжжі.

У Києві внаслідок ракетної атаки уже відомо про одного загиблого і 13 постраждалих. "Прильоти" були у Печерському, Голосіївському і Солом’янському районах столиці. Зокрема, поблизу станції метро "Палац України" було влучання в готель.

Вранці 1 січня стало відомо про ще одну загиблу – у Хмельницькому померла 22-річна дівчина, яка була поранена під час атаки РФ. Її госпіталізували у важкому стані одразу після удару окупантів, але врятувати поранену дівчину не вдалося.

У новорічну ніч на 1 січня 2023 року окупанти знову масовано атакували Україну. Вони запустили по Україні ракети і десятки дронів-камікадзе. Під час російської атаки були "прильоти". Зокрема, вибухи відбулися у Голосіївському та Шевченківському районах столиці. Окупанти цинічно написали привітання "З Новим роком" на дронах-камікадзе, які запустили для вбивства українців.

Читайте також: