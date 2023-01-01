"Патова ситуація, яка може тривати роками": експерт дав прогноз розвитку війни на 2023-й

Дії оточення Путіна вказують на те, що війна буде довгою. При цьому з потенційно великими втратами в Кремлі змирилися.

Війна в Україні може тривати роками, вважає Кшиштоф Женгота / 1 ОБрСпН імені Івана Богуна

Війна Росії та України буде довгою - протистояння може тривати роками, оскільки у РФ ще є людські ресурси для ведення бойових дій, а Україна хоче повернути окуповані території.

Такий прогноз озвучив професор Кшиштоф Женгота з Інституту політичних наук Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині, передає Wiadomosci.

"Дії оточення Путіна вказують на те, що війна буде довгою, а потенційні великі втрати приймаються. Росія все ще може дозволити собі вести війну з точки зору людських ресурсів. Водночас Україна заявляє про своє бажання повернути собі всі окуповані території, зокрема Крим і Донбас ... це патова ситуація, яка може тривати роками", — сказав Женгота.

Він додав, що демографічна криза в Росії посилюється. І після колосальних втрат, понесених путінською армією в Україні, керівництво РФ шукає способи, як повернути втікачів з РФ, щоби кинути на фронт ще більше "гарматного м'яса".

"Початковий план захоплення Києва 200-тисячною армією провалився. Російська влада усвідомлює, що війна на знищення України буде тривалою і з великими втратами їй буде потрібно набагато більше людей. Вони всіма способами будуть намагатися умовити біженців (росіян, як втекли від мобілізації) повернутися. Саме тому в Росії є ідеї заблокувати віддалену роботу з-за кордону. Також говориться, що Туреччина не легалізує перебування росіян у своїй країні довше півроку", — додав він.

Коли закінчиться війна в Україні

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 2023-й рік стане для України переможним. Водночас на країну-агресора Росію чекає зміна влади.

Також Буданов вважає, що Україна поверне тимчасово окупований Росією Крим комбінованим шляхом - військовою силою та дипломатією. За словами начальника ГУР, вже цього літа українці зможуть поїхати відпочивати на звільнений півострів.

Військовий експерт, офіцер Збройних сил Азербайджану Агіль Рустамзаде вважає, що війна Росії проти України, ймовірно, завершиться влітку або на початку осені або до кінця 2023-го року. Все залежатиме від поставок зброї Заходом та скорочення військового арсеналу країни-агресора. Якщо поставки збільшаться на 10-20%, а у РФ вони настільки ж скоротяться, Україна в другій половині року отримає можливість вийти на свої кордони 1991 року.

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