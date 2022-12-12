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Чи вистачає у ЗСУ людей: у Міноборони розповіли, з якою проблемою зіткнулася українська армія

12 грудня 2022, 09:06
У ЗСУ достатньо людського ресурсу, щоб протистояти окупантам, каже голова Міноборони Резніков. Однак, часто не вистачає зброї та амуніції.
Резніков, ВСУ
Олексій Резніков / Колаж фото УНІАН

В України зараз цілком вистачає людських ресурсів-для того, щоб ефективно протистояти російським окупантам. Однак, у ЗСУ як і раніше проблеми зі зброєю, боєприпасами і амуніцією. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Росія зруйнувала своїми діями міжнародну систему безпеки. Тому наявність іноземного легіону для нас така підтримка. Тому що потенціал українців з приводу мобілізаційного ресурсу у нас є. Для нас достатньо людського ресурсу. Для нас дуже важлива зброя і амуніція для того, щоб цей людський ресурс успішно міг воювати", – сказав він.

Також Резніков сказав - офіційний Київ у цілодобовому режимі веде переговори з партнерами (у тому числі з представниками оборонних відомств західних держав) щодо того, яке озброєння і як скоро могли б отримати від них українські бійці.

Мобілізація в Україні

Диктатор країни-агресора Володимир Путін 24 лютого оголосив про початок так званої "спецоперації" Росії проти України. Керівник Росії так назвав війну. Війська РФ напали на українську державу зі своєї території, окупованого Криму, Білорусі та окупованого Донбасу. Почалися ракетні та авіаційні бомбардування об'єктів військової, цивільної та критичної інфраструктури.

Війна триває. Сили оборони України відбивають напад російських військ і звільняють захоплені території.

25 лютого в Україні була оголошена загальна військова мобілізація. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ, який 3 березня затвердила Верховна Рада.

Закликають до лав ЗСУ чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у яких є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. Документ вніс до Ради президент Зеленський. Проголосували "за" 288 парламентаріїв.

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Міноборони України Олексій Резніков війна Росії та України
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