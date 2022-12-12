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Росія хоче, щоб Україна здалася і пішла на "діалог": Резніков попередив про складні 2 місяці

12 грудня 2022, 07:57
Україна переможе у війні з Росією, проте в ці два основні місяці треба економити і навчитися виживати, сказав міністр оборони Олексій Резніков.
Олексій Резніков
Росія прагне до того, щоб взимку занурити Україну в холод і темряву - Резніков / facebook.com/MinistryofDefence.UA

Окупант Росія не може забезпечити свою перевагу на полі бою і тому завдає ударів по енергетичній інфраструктурі. Мета ворога - занурити українців в холод і темряву, щоб всі здалися, а Київ пішов на перемовини з Москвою. Україна переможе, проте на протязі двох найближчих місяців потрібно економити і вчитися виживати. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Як повідомляє Укрінформ, під час брифінгу в Одесі він розповів про те, що російський агресор тероризує українців, щоб змусити державу піти на перемовини з Москвою.

"Вони (росіяни) на полі бою не можуть отримати перевагу і вони воюють з цивільним населенням. Їх мета - занурити нас у темряву, в холод під час зимового періоду для того, щоб ми здалися, щоб у нас опустилися руки, щоб ми перестали тримати оздоблення і втратили нашу стійкість. І тоді, за їхнім задумом, ми, можливо, захочемо перемовин", - сказав міністр.

За його словами, план окупанта РФ провалиться, оскільки у ворога закінчуються ресурси. У тому числі і ракети. Україна переможе, але очікуються два складних місяці.

"Тому нам необхідно бути стійкими і ми переможемо точно. Потрібно вчитися економити, особливо в ці два основних місяці, які нас чекають попереду, і вчитися виживати. Ми виживемо-це точно", - підкреслив Олексій Резніков.

Перемовини України та Росії

У виданні Financial Times раніше опублікували матеріал, в якому говорилося, що інтереси Заходу і України щодо перемовин з РФ можуть розійтися.

Західний світ побоюється застосування Москвою ядерної зброї у разі спроби Києва звільнити Крим військовим шляхом. Крім того, журналісти навели цитати президента Зеленського – гарант підкреслив, що перемовин з РФ українська держава вести не збирається.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що світу нема про що говорити з Путіним. На його думку, політичного майбутнього у Путіна в Росії вже немає. Щоб зберегти свою державу, РФ потрібно провести зміну еліт.

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що Путін програв війну проти України в усіх напрямках. Однак очікується ще багато боїв. Взимку як ЗСУ, так і окупаційні війська РФ, отримають можливості для проведення наступальних операцій.

Дивіться відео Главред - Арестович вважає, що Зеленський не піде на перемовини з Росією

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Міноборони України Олексій Резніков війна Росії та України мирні переговори з Росією
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