"Хвалені "Калібри" нічому не допомагають": у Мережу виклали розмову переляканого окупанта з дружиною

Окупант в першу чергу поскаржився дружині на погане харчування - мовляв, замість сухих пайків російським солдатам видають поганої якості консерви.
Черговий перехоплена розмова російського окупанта з дружиною якісно показує поганий моральний стан військових РФ і ставлення до них власних командирів. Запис бесіди викладена на сайті Головного управління розвідки Міноборони України.
"Дали якусь консерву, яку жерти неможливо. Відкрили тушонку, а там одні дупи курячі. У зампотила пропав КАМАЗ з сухпайками. Тепер нам жерти нічого", - розповідає агресор.
Також окупант скаржиться і критикує власне командування.
"Слухайте більше нашого президента. Я з першого дня говорив, що це не призведе до хорошого. Насіння ще попереду основні. Хвалені "Калібри" нічому не допомагають", — каже агресор.
Росіянин в кінці розмови з нотками скарги в голосі зауважив ‒ мовляв, йому б дотягнути до пенсії і піти з армії агресорів.
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Нагадаємо, раніше співробітники СБУ перехопили нові телефонні розмови російського окупанта. У них солдат агресорської армії, щоб вижити в Україні, просить маму звернутися за допомогою до шаманів і ворожок.
Про це у своєму відеозверненні заявив офіційний спікер української спецслужби Артем Діхтяренко.
"Коротше, тут Дмитрівна. Попроси її, щоб вона щось зробила, а то нас тут мінами закидають. Сьогодні мене мало не вбило вже два рази. Зараз в окопах сидимо, до нас вже прям в окопи залітає. Це жесть. Вони, коротше, з кожним днем все точніше і точніше б'ють", — сказав агресор.
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