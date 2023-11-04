Хочуть зайти в тил ЗСУ: росіяни почали масований наступ на новому напрямку

Російські війська намагалися розпочати наступ у районі Вугледара, щоб мати плацдарм для продовження наступу, але ЗСУ зупинили ворога, завдаючи йому значних втрат. Про це в ефірі 24 Каналу повідомив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
Він також поділився інформацією про активність, яку можна очікувати на цьому відрізку фронту в найближчий час і розкрив плани окупантів.
На напрямку Волноваськ-Мар'їнка, російським військам поставлене завдання прорватися в тил Мар'їнському угрупуванню ЗСУ і перемістити лінію фронту подалі від Донецька.
"Мар'їнку утримує Курахівський гарнізон. Зараз в Курахове технічно можливо зайти тільки з півдня, тобто з боку Вугледара. Курахове підтримує і Мар'їнський, і Вугледарський гарнізон", – повідомив Світан.
На Вугледарському напрямку тривають інтенсивні артилерійські сутички. Недавно російські війська активно використовували 152-міліметрові снаряди та ракети типу "Град". Ймовірно, вони здійснили поставки боєприпасів, можливо, китайського або північнокорейського походження.
Російські окупанти намагаються перейти в наступ в напрямку від Вугледара до Курахового. Проте українські війська ведуть контрбатарейну боротьбу, що призводить до зупинки цього наступу та нанесення ударів аж до Волновахи.
"У районі Волновахи збирався один з військових штабів Росії, які перебувають у цьому районі. Були передані координати ворожого штабу й по Волновасі ЗСУ завдали серйозного удару", – зазначив військовий експерт.
Наразі росіяни зупинили свій наступ, але вони мають намір продовжувати дії в майбутньому. Як тільки окупанти перегрупуються та отримають нові запаси боєприпасів, вони продовжать свій рух вперед.
Наступ в районі Вугледару
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська спробували здійснити наступ на Вугледарському напрямку, але українські військові успішно відбили атаку, завдавши суттєвих втрат російським силам.
Про спробу наступу повідомляв і Володимир Зеленський. За його словами, Російські окупаційні війська спробували влаштувати наступ в районі Вугледара. Проте українські сили оборони успішно відбили цю атаку і завдали ворогові значних втрат.
Водночас, як заявив український військовослужбовець Олександр Войтко, окупаційні війська агресора Росії намагаються оточити Вугледар Донецької області і змусити сили оборони України відступити. Йдуть важкі бої на південь від міста.
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