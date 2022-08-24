У розвідці розповіли про можливість вторгнення Білорусі в Україну

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Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що Білорусь не буде вторгатися в Україну.

"Я особисто постійно всі ці місяці, а сьогодні у нас рівно півроку війни, кажу, що нічого з Білорусі не буде. І знову повторюю вам, що зараз особливої якоїсь загрози, крім тієї, яка є завжди, а це розміщення певних систем озброєння РФ на території Білорусі, інших загроз немає", - заявив Буданов в ефірі телемарафону.

За його словами, всі чутки про можливий напад - це інформаційно-психологічна операція впливу країни-агресора на українців.

При цьому Буданов підкреслив, що системи С-300, які зосереджені на білорусько-українському кордоні, не становлять загрози, оскільки дальність їх вогню становить 35 кілометрів.

Нагадаємо, керівництво Білорусі плутається в заявах: Лукашенко каже, що Білорусь є учасником війни, у Міноборони – навпаки. В Україні відреагували на заяви білоруського Міноборони, ніби вони не є учасниками війни, і заявили, що саме Білорусь дозволила російським військам зі своєї території вторгнутися в Україну.

Військовий експерт Микола Сунгуровський припустив, що якщо Лукашенко все ж віддасть наказ своїй армії атакувати Україну, вона може піти проти його правлячого режиму. У такому випадку, вважає Сунгуровський, Лукашенка просто зметуть. Очолити подібний рух можуть білоруси, які воюють у складі ЗСУ.

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