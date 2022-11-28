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"Ракети дальністю 800 км": Данілов назвав ефективне вирішення української енергокризи

28 листопада 2022, 19:52

Секретар РНБО України закликав партнерів передати для ЗСУ ракети дальністю 800 км і більше.

Алексей Данилов, свет, электросеть, электроэнергия
Данілов назвав, що вирішить проблеми в енергетиці України / Колаж фото УНІАН

Російські окупанти обстрілюють об'єкти енергосистеми України. У зв'язку з цим в державі почалась справжня енергетична криза. Її майже одразу вдасться вирішити за допомогою ракет дальністю 800 км. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Ці ракети Данілов вважає найефективнішим способом вирішення проблем України.

"Найкраще і найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України - ракети дальністю 800 і більше км, що дозволить значно зекономити на генераторах", - написав Данілов.

пост Данилова
Данілов назвав, що вирішить проблеми в енергетиці України / скріншот

Відключення світла в Україні

У Forbes розповіли про три сценарії уряду України щодо дій на випадок блекаута. Вони передбачають варіанти дій на випадок, якщо електроживлення зникне на період від 12 годин до 7 діб. Розвиток цих сценаріїв залежить від того, по яких об'єктах будуть бити російські окупанти.

Прем’єрміністр Дмитро Шмигаль розповів, що після ракетного удару 23 листопада станом на 27 листопада в Україні уже вдалося стабілізувати роботу енергосистеми, яка була серйозно пошкоджена. Проте дефіцит електрики ще залишається, зараз він перебуває на рівні 20%.

Раніше українців попередили, що ракетних ударів з боку окупантів можна очікувати будь-якої хвилини, тому потрібно бути максимально готовими до них. Громадянам України назвали 8 основних кроків, які варто зробити, щоб бути готовими до такого повороту подій.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Олексій Данілов ракетний удар відключення світла
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