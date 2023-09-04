"Алігатор" впав в Азовське море: зазнав аварії військовий вертоліт РФ Ка-52

В акваторії Азовського моря зазнав катастрофи російський бойовий вертоліт Ка-52. Аварія сталася 1 вересня.
Вертоліт впав вранці 1 вересня в акваторії Азовського моря, приблизно в 1,5 км від берегової лінії. Про це повідомляє Telegram-канал Baza з посиланням на джерела в рятувальних службах РФ.
Зазначається, що за попередньою версією, причиною падіння стали складні метеоумови. В цей час в районі авіакатастрофи спостерігався сильний туман.
Додамо, що на борту потерпілого катастрофу російського Ка-52 перебували два члени екіпажу. Їх евакуювали в ході рятувальної операції.
Вертоліт Ка-52
Розвідувально-ударний вертоліт (неофіційна назва Алігатор). Заявлено, що здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.
Вартість одного вертольота - близько $10 мільйонів.
Раніше з'явилися подробиці спецоперації Головного управління розвідки Міноборони, в результаті якої російський військовий вертоліт Мі-8 перелетів в Україну разом з екіпажем. У ГУР оприлюднили анонс документального фільму "Збиті льотчики Росії" з циклу "Військова розвідка України".
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ блискавично ліквідували вертоліт окупантів. У Генштабі Збройних сил України повідомили про успішне збиття ворожого вертольота українськими військовими.
Більше новин:
- "Істерика напружена": у ЗСУ заявили, що РФ у Брянській області втратила і третій вертоліт
- У Криму прогримів вибух на аеродромі окупантів РФ, вражений вертоліт-ЗМІ
- Летів бомбити українців: ЗСУ одним ударом знищили російський вертоліт Мі-24