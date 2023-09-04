"Алігатор" впав в Азовське море: зазнав аварії військовий вертоліт РФ Ка-52

На борту російського Ка-52, який зазнав катастрофи, перебували два члени екіпажу.

https://glavred.net/world/alligator-ruhnul-v-azovskoe-more-poterpel-krushenie-voennyy-vertolet-rf-ka-52-10498096.html Посилання скопійоване

Російський вертоліт Ка-52 зазнав катастрофи / Міноборони РФ, скрін

В акваторії Азовського моря зазнав катастрофи російський бойовий вертоліт Ка-52. Аварія сталася 1 вересня.

Вертоліт впав вранці 1 вересня в акваторії Азовського моря, приблизно в 1,5 км від берегової лінії. Про це повідомляє Telegram-канал Baza з посиланням на джерела в рятувальних службах РФ.

Зазначається, що за попередньою версією, причиною падіння стали складні метеоумови. В цей час в районі авіакатастрофи спостерігався сильний туман.

відео дня

Додамо, що на борту потерпілого катастрофу російського Ка-52 перебували два члени екіпажу. Їх евакуювали в ході рятувальної операції.

Вертоліт Ка-52

Розвідувально-ударний вертоліт (неофіційна назва Алігатор). Заявлено, що здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Вартість одного вертольота - близько $10 мільйонів.

Раніше з'явилися подробиці спецоперації Головного управління розвідки Міноборони, в результаті якої російський військовий вертоліт Мі-8 перелетів в Україну разом з екіпажем. У ГУР оприлюднили анонс документального фільму "Збиті льотчики Росії" з циклу "Військова розвідка України".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ блискавично ліквідували вертоліт окупантів. У Генштабі Збройних сил України повідомили про успішне збиття ворожого вертольота українськими військовими.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.