Gepard, Biber та багато обладнання: Німеччина передала Україні допомогу

Німецький уряд вирішив передати Україні нову партію військової допомоги для боротьби проти російських окупантів.

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Німеччина передала Україні військову допомогу / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Федеральний уряд Німеччини повідомив про оновлені дані військової допомоги в Україну, де українські військові захищають землю від російських окупантів.

Німецький уряд вирішив передати Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшла техніка для ЗРК IRIS-T SLM, боєприпаси, 6 установок Gepard та інше обладнання, йдеться в оновлених даних на сайті уряду.

Вже відомо що ввійшло до нової партії допомоги, яку доставили в Україну.

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6 установок Gepard

3 230 снарядів калібру 155-мм

1 184 димових боєприпаси калібру 155-мм

міст для мостоукладача Biber

мостоукладач Biber

5 захищених автомобілів для захисту кордонів

10 лазерних цілевказівників для IRIS-T SLM

сідельний тягач 8x8 HX81

чотири напівпричепи

24 192 боєприпаси калібру 40 мм

два комплекти запчастин для дронів Vector

10 станцій керування вогнем для ЗРК IRIS-T SLM

Військова допомога Україні

Нагадаємо, що Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн. Україні дадуть кошти на ремонт обладнання і новий військовий реабілітаційний центр, а також боєприпаси до Challenger 2, понад 70 бойових машин тощо.

США оголосять про пакет військової допомоги на $2 млрд. Про новий пакет військової допомоги оголосять 9 червня. Це відбудеться на фоні того, що військові аналітики говорять про початок контрнаступу України.

Україна отримає нову партію Gepard та Iris-T від Німеччини. Нова партія зенітних самохідних артилерійських установок та зенітних ракетних комплексів ППО і ПРО прибуде у нашу державу у найближчі тижні.

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