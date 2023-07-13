Gepard, Biber та багато обладнання: Німеччина передала Україні допомогу

Федеральний уряд Німеччини повідомив про оновлені дані військової допомоги в Україну, де українські військові захищають землю від російських окупантів.
Німецький уряд вирішив передати Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшла техніка для ЗРК IRIS-T SLM, боєприпаси, 6 установок Gepard та інше обладнання, йдеться в оновлених даних на сайті уряду.
Вже відомо що ввійшло до нової партії допомоги, яку доставили в Україну.
- 6 установок Gepard
- 3 230 снарядів калібру 155-мм
- 1 184 димових боєприпаси калібру 155-мм
- міст для мостоукладача Biber
- мостоукладач Biber
- 5 захищених автомобілів для захисту кордонів
- 10 лазерних цілевказівників для IRIS-T SLM
- сідельний тягач 8x8 HX81
- чотири напівпричепи
- 24 192 боєприпаси калібру 40 мм
- два комплекти запчастин для дронів Vector
- 10 станцій керування вогнем для ЗРК IRIS-T SLM
Військова допомога Україні
Нагадаємо, що Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн. Україні дадуть кошти на ремонт обладнання і новий військовий реабілітаційний центр, а також боєприпаси до Challenger 2, понад 70 бойових машин тощо.
США оголосять про пакет військової допомоги на $2 млрд. Про новий пакет військової допомоги оголосять 9 червня. Це відбудеться на фоні того, що військові аналітики говорять про початок контрнаступу України.
Україна отримає нову партію Gepard та Iris-T від Німеччини. Нова партія зенітних самохідних артилерійських установок та зенітних ракетних комплексів ППО і ПРО прибуде у нашу державу у найближчі тижні.
Більше цікавих новин: