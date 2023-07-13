"Вражаюча невпевненість": Волкер розкритикував НАТО через позицію щодо України

Директор країни-агресора Росії Володимир Путін сприйме рішення НАТО щодо України як сигнал коливання і нерішучості, вважає американський дипломат Курт Волкер.

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У НАТО показали Путіну, що у Заходу немає рішучості щодо вступу України до Альянсу - Волкер / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Рішення Північноатлантичного альянсу про скасування Плану дій щодо членства в НАТО і створення Ради Україна-НАТО є проявом доброї волі блоку, проте демонструють директору Кремля Володимиру Путіну нерішучість західного світу щодо євроатлантичної інтеграції України. Дії Альянсу можна порівняти з виведенням США військ з Афганістану в 2021 році. Про це заявив колишній представник американського Держдепу щодо України Курт Волкер.

Під час онлайн-дискусії Київського Безпекового форуму він розповів про те, що країни НАТО на саміті у Вільнюсі ухвалили позитивні рішення щодо України, проте цього недостатньо.

За словами дипломата, відсутність чіткої позиції Альянсу відносно членства України у колективному блоці безпеки Заходу сприймуться Путіним як невпевненість і нерішучість.

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"Такі рішення, як зняття ПДЧ, заміна Комісії Україна–НАТО Радою, допомога Україні в досягненні оперативної сумісності, – все це дуже добре і позитивно. Це показує добру волю Альянсу, але з точки зору Путіна, це, перш за все, коливання, недолік рішучості щодо членства України в НАТО", - вважає Волкер.

Крім того, він порівняв саміт Альянсу з виведенням військ Сполучених Штатів з Афганістану, яке відбулося в 2021 році.

"Це дуже вражаюча невпевненість і коливання, що ми щось подібне бачимо. Це нездатність чітко сформулювати прихильність євроатлантичному майбутньому України", - підкреслив Курт Волкер.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Країни Північноатлантичного альянсу за підсумками саміту блоку, який відбувся у Вільнюсі 11-12 липня, ухвалили рішення, яке передбачає можливість вступу України до НАТО без Плану дій щодо членства. Втім, Україна не отримала запрошення вступити до Альянсу. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Україна вступить до Альянсу, якщо Київ виконає умови, які необхідні для євроатлантичної інтеграції.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна повинна інтегруватися до НАТО після перемоги над агресором Росією. На думку гаранта, країни Альянсу повинні бути зацікавлені в інтеграції Києва до блоку не менше, ніж сама українська держава.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна не може отримати запрошення про вступ до НАТО, поки йде війна з РФ. За словами Блінкена, наразі колективний блок безпеки Заходу пропонує Україні досягти рівня стандартів, який дозволить інтегруватися до Альянсу.

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