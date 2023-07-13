УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Вражаюча невпевненість": Волкер розкритикував НАТО через позицію щодо України

Андрій Ганчук
13 липня 2023, 09:39 оновлено 13 липня, 09:44
125
Директор країни-агресора Росії Володимир Путін сприйме рішення НАТО щодо України як сигнал коливання і нерішучості, вважає американський дипломат Курт Волкер.
Путін, Волкер
У НАТО показали Путіну, що у Заходу немає рішучості щодо вступу України до Альянсу - Волкер / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Рішення Північноатлантичного альянсу про скасування Плану дій щодо членства в НАТО і створення Ради Україна-НАТО є проявом доброї волі блоку, проте демонструють директору Кремля Володимиру Путіну нерішучість західного світу щодо євроатлантичної інтеграції України. Дії Альянсу можна порівняти з виведенням США військ з Афганістану в 2021 році. Про це заявив колишній представник американського Держдепу щодо України Курт Волкер.

Під час онлайн-дискусії Київського Безпекового форуму він розповів про те, що країни НАТО на саміті у Вільнюсі ухвалили позитивні рішення щодо України, проте цього недостатньо.

За словами дипломата, відсутність чіткої позиції Альянсу відносно членства України у колективному блоці безпеки Заходу сприймуться Путіним як невпевненість і нерішучість.

відео дня

"Такі рішення, як зняття ПДЧ, заміна Комісії Україна–НАТО Радою, допомога Україні в досягненні оперативної сумісності, – все це дуже добре і позитивно. Це показує добру волю Альянсу, але з точки зору Путіна, це, перш за все, коливання, недолік рішучості щодо членства України в НАТО", - вважає Волкер.

Крім того, він порівняв саміт Альянсу з виведенням військ Сполучених Штатів з Афганістану, яке відбулося в 2021 році.

"Це дуже вражаюча невпевненість і коливання, що ми щось подібне бачимо. Це нездатність чітко сформулювати прихильність євроатлантичному майбутньому України", - підкреслив Курт Волкер.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Країни Північноатлантичного альянсу за підсумками саміту блоку, який відбувся у Вільнюсі 11-12 липня, ухвалили рішення, яке передбачає можливість вступу України до НАТО без Плану дій щодо членства. Втім, Україна не отримала запрошення вступити до Альянсу. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Україна вступить до Альянсу, якщо Київ виконає умови, які необхідні для євроатлантичної інтеграції.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна повинна інтегруватися до НАТО після перемоги над агресором Росією. На думку гаранта, країни Альянсу повинні бути зацікавлені в інтеграції Києва до блоку не менше, ніж сама українська держава.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна не може отримати запрошення про вступ до НАТО, поки йде війна з РФ. За словами Блінкена, наразі колективний блок безпеки Заходу пропонує Україні досягти рівня стандартів, який дозволить інтегруватися до Альянсу.

Інші новини:

Володимир Путін вступ до НАТО саміт НАТО Курт Волкер
Реклама

Головне за день

"Вражаюча невпевненість": Волкер розкритикував НАТО через позицію щодо України

"Вражаюча невпевненість": Волкер розкритикував НАТО через позицію щодо України

09:39 Світ
На Захід летіли Калібри, на Київ - Shahed: РФ вночі влаштувала атаку на Україну

На Захід летіли Калібри, на Київ - Shahed: РФ вночі влаштувала атаку на Україну

08:41 Україна
ЗСУ "насипають" окупантам на фронті і йдуть вперед на трьох напрямках – ISW

ЗСУ "насипають" окупантам на фронті і йдуть вперед на трьох напрямках – ISW

07:59 Україна
Всі головні новини

Останні новини

10:04

У РФ Путіну шукають заміну: ексспівробітник КДБ назвав несподіваного кандидата

09:40

Мандрівник з глибини століть: Авраменко розповів про звук-непосиду в мовіВідео

09:39

"Вражаюча невпевненість": Волкер розкритикував НАТО через позицію щодо України

09:20

"Поранених вивозили потайки": у Маріуполі підірвали казарми з кадирівцями

08:54

Жінка показала, як можна оживити брудне деко, використовуючи тільки духовкуВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

08:41

На Захід летіли Калібри, на Київ - Shahed: РФ вночі влаштувала атаку на Україну

08:36

Розбірки у Шойгу: генерала РФ вигнали з посади після критики командування

07:59

ЗСУ "насипають" окупантам на фронті і йдуть вперед на трьох напрямках – ISW

07:41

Україна переможе у війні через рік і вступить до НАТО та Євросоюзу - Зеленський

Реклама
06:58

У Росії виведена порода відвертих маніяківПогляд

06:54

Росія вночі дронами атакувала Київ, пошкоджено багатоповерхівки: подробиці

06:40

Чому фраза "розповсюджувати плітки" – неправильна: Авраменко здивував відповіддюВідео

05:00

Що не можна робити після похорону рідної людини: найважливіші поради і заборони

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 13 липня

03:40

Політолог спрознозував, кому Путін може передати владу

03:00

Золотарьов розповів, чому Путін миттю драпонув із Москви під час бунту ПригожинаВідео

02:35

Що відбувається між принцом Гаррі та Меган Маркл - друг сім'ї розповів правду

02:05

Перегрів двигуна в спеку: хитрий лайфхак допоможе не угробити движок

01:35

"Це держава в державі": Золотарьов сказав, хто може влаштувати переворот в РФВідео

00:36

Хрест батька, який поховав дитину: український телеведучий розповів про вбивство дочки

Реклама
12 липня, середа
23:50

"Любіть ворогів ваших, моліться за них": скандальний Ломаченко зашкварився в Instagram

22:50

Суровікіна затримали через заколот Пригожина: у Мережі розповіли нову версію

22:46

"Це хороші новини для України": Воллес порівняв Шойгу та Герасимова з дуетом коміків

22:20

Навіщо 14 липня потрібно економити гроші: прикмети і що не можна робити

21:57

"Диктатор не буде нам диктувати": Путін помилився з війною в Україні - Байден

21:55

Блогер-скандаліст розповів, чому Гайтана пішла зі сцени

21:46

"Саміт НАТО став поразкою для Путіна": прем'єр Португалії підтримав Україну

21:23

Зеленський відповів на слова президента Чехії про "вікно можливостей" ЗСУ до кінця року

21:12

Нікому нічого не обіцяв: Ердоган розповів, як повернулися командири Азова в Україну

21:03

Ветеринар назвав п’ять ознак того, що ваша собака справді вам довіряєВідео

20:13

"Воля або смерть": 1+1 покаже документалку про воїнів Східного фронту

19:44

Авраменко розповів, як правильно назвати "ссилку" українською мовоюВідео

19:42

"Можемо вранці прокидатися і дякувати міністру особисто": Зеленський поставив на місце ВоллесаВідео

19:42

Віталій Козловський показав, в яких умовах проходить військові навчання

19:33

Чи є в українській мові слова "творог", "копчик" і "брюки": Авраменко дав відповідь

19:20

Чому ми не маємо права ображатися на НАТОПогляд

19:14

Підсумки саміту НАТО: Зеленський розповів, яку перемогу везе в УкраїнуВідео

19:03

Соліст "ТіК" показав красиві і романтичні фото на честь річниці весілля

18:49

Нарешті стане краще: трьом знакам зодіаку пощастить з грошима в серпні

18:39

Новий рецепт, який з'їдається відразу з пакетом: унікальні овочі по-корейськи за 15 хвилинВідео

Реклама
18:24

Старі рвані колготки - скарб: що з них роблять

18:16

Кабмін поміняв правила допомоги переселенцям: хто залишиться без грошей

18:12

"Погані новини для вас, пане Зеленський": Байден розпочав зустріч з президентом УкраїниВідео

17:50

Дружина холостяка Макацарії вперше показала новонародженого сина

17:23

Знижка у розмірі 100%: хто з українців може отримати пільги на комуналку та паливо

17:21

Країни G7 погодили декларацію про гарантії безпеки для України - Єрмак

17:21

У НАТО назвали сценарій, коли Україну не приймуть в Альянс

17:11

Україну поб'є градом: синоптики попередили про нові зливи

17:08

Як почуватиметься людина, яка щодня їсть курку: наслідки

16:54

Українці мало економлять світло: в "Укренерго" розповіли, чи будуть відключення

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти